La compra de MGM de Amazon no impedirá que las películas de Bond lleguen a los cines

En una declaración a Variety, los productores de Bond Barbara Broccoli y Michael G. Wilson afirmaron que están “comprometidos a continuar haciendo películas de James Bond para la audiencia teatral mundial” luego de la compra de MGM por Us$8.450 millones por parte de Amazon. Si bien el estudio tiene los derechos para financiar y distribuir las películas de James Bond, Eon Productions de Broccoli y Wilson mantiene el control creativo sobre las decisiones de marketing y casting de las películas.

La próxima película de James Bond, No Time to Die, está programada para estrenarse en cines este otoño y marcará la quinta y última aparición de Daniel Craig como el agente secreto 007. Dirigida por Cary Fukunaga, No Time to Die ha cambiado la fecha de lanzamiento varias veces. en respuesta a la pandemia de coronavirus (COVID-19) en curso. En octubre de 2020, se informó que Apple TV + y Netflix incluso habían comenzado una guerra de ofertas para obtener los derechos de transmisión de la película. Sin embargo, en última instancia, no se llegó a un acuerdo.

Bajo las condiciones de su acuerdo, se espera que MGM continúe enfocándose en el desarrollo de estrenos para Amazon y, al hacerlo, complemente su producción en Amazon Prime. Además de No Time to Die, la lista de 2021 de MGM incluye la película biográfica Respect de Aretha Franklin y la secuela animada The Addams Family 2. para abrir cerca de finales de agosto.

En No Time To Die, Bond dejó el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, lo que lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con nueva y peligrosa tecnología.

Dirigida y coescrita por Cary Fukunaga, No Time to Die está protagonizada por Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen y Rami Malek. La película llega a los cines el 8 de octubre.