Zack Snyder: “Sucker Punch fue una acusación de la cultura pop”

“Esa fue la película que escribí con mi amigo, Steve Shibuya“, dijo Snyder a Vanity Fair. “Y Steve y yo habíamos estado hablando de la película durante mucho tiempo, en realidad, porque para mí la película es, ya sabes, la gente no la reconoce, pero ya sabes, es una película de protesta en muchos sentidos, es una película sobre género“, dijo Snyder.

“Como me preguntaron en ese momento, ‘¿por qué vestiste así a las chicas?’ Y siempre digo: ‘No las vestí así, tú lo hiciste’. Siempre lo vi como una acusación, de alguna manera, de la cultura popular. Creo que en ese momento me criticaron por ser lo contrario, como una especie de sexista como, perorata, pero fue divertido de hacer y todavía me encanta. para este día.”