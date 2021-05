“Spider-Man: No Way Home” se burla de los fans con el debut del ‘tráiler’ oficial

Se ha revelado el primer “tráiler” oficial de Marvel Studios y Spider-Man: No Way Home de Sony Pictures, pero probablemente no sea el tráiler que los fanáticos esperaban.

Un fan en Twitter compartió una foto de un camión con remolque con el logotipo de No Way Home, y lo interpretó en broma como el tráiler que habían estado esperando tanto tiempo para ver. La cuenta oficial de Twitter de la película impulsó la señal del “avance”, twitteando, “según lo solicitado”.

as requested https://t.co/SzoUrlpnh4 — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) May 19, 2021

En diciembre de 2020, se informó que Sony estaba retrasando la publicación de cualquier metraje de No Way Home hasta que Tobey Maguire, quien interpretó a Spider-Man en la trilogía de Sam Raimi, firmó para repetir su papel. Sin embargo, mientras la filmación concluyó en marzo de 2021, aún no está claro si Maguire o su ex-Spidey Andrew Garfield aparecerán en la trescuela que se espera que explore el multiverso de Marvel.

Dirigida por Jon Watts, Spider-Man: No Way Home está protagonizada por Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man, Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como la tía May, Tony Revolori como Flash Thompson, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. , Alfred Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro. La película llega a los cines el 17 de diciembre.