El Reboot de Highlander quiere a Henry Cavill para el papel principal

Deadline compartió que Cavill está en conversaciones para uno de los papeles principales en el reinicio de Highlander con el director de John Wick, Chad Stahelski. No se sabe si Cavill interpretará a un personaje nuevo o anterior de proyectos anteriores de Highlander. Ya se había anunciado que Stahelski dirigiría un reinicio de Highlander en noviembre de 2016.

“He sido un gran admirador de la propiedad original desde que la vi en la escuela secundaria. Temas tan grandiosos como la inmortalidad, el amor y la identidad están todos envueltos en una mitología tan colorida“, dijo Stahelski mientras hablaba de sus elementos favoritos del original. película. “No puedo pensar en una propiedad mejor que brinde la oportunidad de crear personajes interesantes, temas míticos y escenas de acción“.

Highlander sería la última mega-franquicia en agregar Cavill a sus filas. Después de interpretar a Superman en Man of Steel de 2013, volvió a interpretar el papel en Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016, Justice League de 2017 y Justice League de Zack Snyder. Cavill también es la estrella de la adaptación de Netflix de The Witcher y Enola Holmes, junto con una posible participación en un proyecto de Mass Effect. Netflix dio luz verde a una secuela de Enola Holmes.