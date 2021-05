Conoce a los distintos zombies de “Army of the Dead” y que pueden hacer

Army of the Dead presenta un tipo diferente de zombi. Si bien la película incluye muchos de los muertos vivientes lentos y sin sentido que han sido parte de la cultura pop desde La noche de los muertos vivientes de George A. Romero, estos supuestos “shamblers” no son el poder real en el mundo zombie. Esa designación es para la versión inteligente más rara de la especie, que ha creado un reino dentro de los muros de Las Vegas infestada de zombis. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cómo se crean los zombis inteligentes y qué pueden hacer.

Cómo hacer un zombi inteligente, el ejército de los muertos

Basado en el comienzo de Army of the Dead, parece que el primer zombi fue creado por el ejército estadounidense, probablemente como arma. Aunque trató de mantenerlo aislado y el conocimiento de su existencia en secreto, un accidente liberó accidentalmente al zombi fuera de Las Vegas mientras era transportado desde una base militar a un lugar desconocido.

Los zombis del ejército de los muertos son depredadores ápice

Los zombis inteligentes no superan a los humanos simplemente por su abrumador número y deseo de comer cualquier cosa que se mueva, sino porque son depredadores ápice. Pueden destrozar y destrozar a las personas de forma rápida y eficiente con sus propias manos, y pueden correr, saltar y luchar al menos tan bien como los mejores atletas. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, también son extremadamente duraderos. Los zombis inteligentes solo mueren si sus cerebros están dañados, de lo contrario, siguen llegando.

Los zombies en Army of the Dead tienen su propia sociedad

Al igual que los humanos, los zombis inteligentes se han unido para formar una sociedad, y esa sociedad tiene su propio conjunto de reglas, presumiblemente creadas por el zombi original, que actúa como rey. Una de las reglas más importantes es que si un humano ingresa a su territorio, solo se le permitirá pasar si ofrece un tributo. En Army of the Dead, un oficial sórdido del campo de refugiados cercano cumple este propósito. Después de dispararle en la pierna, Lilly, el coyote que ayuda al grupo a atravesar la ciudad, convoca al par de exploradores zombis que patrullan las fronteras de su reino. Después de aprobar la oferta de Lilly y llevarlo a rastras, al resto del grupo se le permite continuar hacia la ciudad sin ser molestado por los zombis inteligentes.

Los zombis del ejército de los muertos poseen mejoras biológicas

También hay una forma inquietante en la que la biología de los zombis no difiere de la de los humanos. Después de que la Reina es decapitada y su cuerpo sin vida es devuelto al Rey, él le abre el abdomen para arrancar un feto. Eso haría parecer que los zombis pueden reproducirse como los humanos y los zombis inteligentes tienen otros impulsos biológicos además de comer. La reacción del Rey ante la muerte de su Reina y el bebé en desarrollo también sugiere que tenía un fuerte deseo humano de criar a su hijo.

Dirigida y coescrita por Zack Snyder, Army of the Dead está protagonizada por Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi y Ana de la Reguera.