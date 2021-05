“El Túnel”, una pesadilla hecha realidad

Atrapados dentro de uno de los más de 1100 túneles que existen en Noruega, los protagonistas de esta cinta deberán buscar la manera de sobrevivir luego de que un camión lleno de combustible se estrella en el interior y amenaza con explotar. Ese es el drama que relata la cinta El Túnel (Tunnelen), el estreno en las salas de cine de Guatemala.

La cinta está basada en hecho reales sucedidos en diciembre de 2011. Muchas familias buscaban reunirse para festejar la Navidad y a pesar de los congestionamientos, todo transcurría con relativa calma, hasta que el cisterna, lleno de combustible, choca y vuelca, con lo que no solo obstruye el túnel, sino que pone en peligro a todos los que se quedan dentro de él.

Los equipos de rescate son alertados. Sin embargo, una tormenta de nieve les impide llegar con prontitud al lugar, por lo que cada quien deberá encontrar la manera de sobrevivir y ponerse a salvo.

“Consigue crear una atmósfera agobiante y tan asfixiante como el humo que invade la pantalla. Por otro lado, tendremos la vertiente emocional” cinemagavia.es.

En medio del drama general, uno particular toca a ‘Stein’, uno de los rescatistas: se entera que su propia hija se encuentra atrapada en el lugar. Él es viudo y la última vez que vio a la niña pelearon por la manera en la que cada uno quería pasar la Navidad. Se da cuenta que si no llega pronTo a ella no la volverá a ver.

“Un argumento creíble e interesante que lleva la angustia y la atmósfera de un túnel asfixiante hasta el último momento” filmaffinity.com.

Los detalles

La cinta fue dirigida por Pål Øie (Bosque tenebroso, Skjult) y producida por Nordisk Film Production AS, Handmade films in Norwegian Woods, quienes en el pasado presentaron La última ola y El gran terremoto de 9 grados. El elenco es encabezado por Thorbiorn Harr, Ylva fglerud y Lisa Carlehed.

La pelícla tiene una duración de 105 minutos y cuenta con una banda sonora de Ingo Frenzel, Lars Löhn, Martin Todsharow.

