Warner Bros está desarrollando un proyecto basado en Injustice

Warner Bros. Animation está desarrollando una película animada basada en la exitosa franquicia de videojuegos Injustice.

Se incluirá un adelanto de la película animada Injustice en las características especiales digitales y en Blu-ray de Batman: The Long Halloween, Part Two. No se revelaron otros detalles, incluida la fecha de lanzamiento o el elenco de voces.

Lanzado en abril de 2013, Injustice: God Among Us es un juego de lucha en el reino de Mortal Kombat, que enfrenta a héroes y villanos de DC entre sí en combate. A diferencia de los cómics de DC, Injustice presenta un mundo en el que Superman se vuelve loco después de matar accidentalmente a Lois Lane, lo que obliga a Batman a reclutar héroes de todo el Multiverso para detenerlo. También se lanzó digitalmente una serie de cómics precuela de Injustice.

Otras características especiales de Batman: The Long Halloween, Part Two incluyen DC Showcase – Blue Beetle, un corto animado protagonizado por Blue Beetle, Captain Atom, The Question y Nightshade mientras luchan contra el Doctor Spectro; Películas del Universo DC Flashback de Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 y Batman: Hush; y Batman: la serie animada – “Dos caras, parte 1” y Batman: la serie animada – “Dos caras, parte 2” de DC Vault.

Batman: The Long Halloween, Part One está protagonizada por Jensen Ackles como Bruce Wayne / Batman, Naya Rivera como Catwoman / Selina Kyle, Josh Duhamel como Harvey Dent, Billy Burke como James Gordon, Titus Welliver como Carmine Falcone, David Dastmalchian como Calendar Man, Troy Baker como Joker, Amy Landecker como Barbara Gordon, Julie Nathanson como Gilda Dent, Jack Quaid como Alberto, Fred Tatasciore como Solomon Grundy y Alastair Duncan como Alfred, junto con Frances Callier, Greg Chun, Gary Leroi Gray y Jim Pirri. La película está programada para estrenarse el 22 de junio.

Batman: The Long Halloween, Part Two actualmente no tiene una fecha de estreno.