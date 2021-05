Rumor: Djimon Hounsou regresará en la secuela de Shazam

La película original comienza con Shazam (Djimon Hounsou) como el último de un consejo de magos después de que el campeón anterior desató los Siete Pecados Capitales y mató a todos los demás. El antiguo mago Shazam había estado esperando durante siglos en la Roca de la Eternidad para otorgar sus poderes a un nuevo campeón que es puro de corazón. Después de que el Dr. Thaddeus Sivana crea un portal a la Roca de la Eternidad y desata los Siete Pecados Capitales al robar el Ojo del Pecado, Shazam de Hounsou debe encontrar rápidamente otro campeón.

El adolescente Billy Baton (Asher Angel) es elegido por el antiguo mago de Hounsou, Shazam, para convertirse en su próximo campeón. Una vez que Billy dice la palabra “Shazam”, se transforma en un superhéroe adulto interpretado por Zach Levi. En la misma escena, Shazam de Hounsou se convierte en polvo después de pasar sus poderes a Billy, y el actor no vuelve a aparecer. Nunca se confirmó que el personaje murió, per se, pero su ausencia durante el resto de la película es indudablemente evidente, lo que lleva al público a creer que se ha ido para siempre.

Sin embargo, a pesar de su aparente desaparición en pantalla, Murphy’s Multiverse informa que Hounsou repetirá su papel como el antiguo mago en Shazam! Furia de los dioses. Si bien la noticia no ha sido confirmada, se informa que Hounsou regresará para la secuela junto a Levi, Angel y el director David F. Sandberg.

Traer de vuelta a un personaje que murió en la pantalla puede resultar difícil, pero si alguien puede lograrlo, es el DCEU porque, bueno, ya lo ha hecho. El Superman de Henry Cavill murió durante el final culminante de Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016. Sin embargo, rápidamente resucitó al año siguiente en la Liga de la Justicia.

Además, Helen Mirren y Lucy Liu interpretarán a las malvadas hermanas Hespera y Kalypso en la secuela de Shazam!, por lo que pueden tener algo que ver con el regreso del antiguo mago Shazam. Por supuesto, otra forma clásica de traer de vuelta a un personaje que murió en la pantalla es a través de un flashback. Si bien esa ruta está indudablemente sobre la mesa, ver a Shazam de Housou regresar a través de Hespera y la trama malvada de Kalypso sería muy emocionante.

Además de su papel en el Shazam! franquicia, Housou también proporcionó la voz del Rey Ricou en la película Aquaman del DCEU. El actor también ha tenido una presencia predominante en el MCU al aparecer como Korath en Guardians of the Galaxy de 2014 y Captain Marvel de 2019. ¡Más noticias sobre el papel de Housou en Shazam! Se espera que Fury of the Gods sea revelado a medida que la filmación continúa este mes y llegará a los cines el 2 de junio de 2023.