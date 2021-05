¡El reencuentro de “Friends” muestra su primer avance!

Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross volverán a estar juntos. Los protagonistas de Friends concluyeron la filmación del episodio de reencuentro a principios de mayo y las primeras imágenes de la reunión de ya se encuentran disponibles.

Además, HBO reveló el tráiler oficial del especial que traerá nostalgia a los televidentes que han esperado esta reunión desde hace más de 15 años. El título del capítulo es The One Where They Got Back Together.

De acuerdo con la agencia EFE, “En el avance de casi tres minutos de duración, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer conversan sobre lo que supuso el programa para sus carreras, repasan guiones antiguos y repiten su mítica noche de juego de preguntas en el plató original de la serie”.

La emoción por la puesta en escena de este reencuentro es evidente entre los actores. En su cuenta de Instagram Jennifer Aniston expresa “I love my Friends” (“Amo a mis amigos”) y el sitio de esta misma red social de Friends anota: “The moment we’ve all been waiting for” (“El momento que estábamos esperando”.

Friends fue una serie de comedia creada y producida producida por Marta Kauffman y David Crane. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004. Se produjeron 236 episodios y su elenco fue por muchos años el mejor pagado de la televisión.

El esperado episodio podrá verse el 27 de mayo en Estados Unidos.