El nuevo proyecto de Adria Arjona

Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona y Diego Boneta, protagonista de Luis Miguel, la serie serán la pareja que enfrentará la oposición de un celoso padre cubanoamericano, interpretado por Andy García, en la nueva versión de El padre de la novia.

La participación de Arjona fue confirmada semanas antes a través de un comunicado de la producción de esta tercera versión de la historia. La actriz interpretará a la hija de García. En este mismo rol se lucieron antes Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó el papel en la versión de Martin en 1991, y Elizabeth Taylor que lo hizo en la película de 1950.

La actriz, que es hija de Ricardo Arjona y de su primera esposa Leslie Torres, tiene una carrera en ascenso. Apareció en películas como Triple Frontier y 6 Underground. Además, es una de las protagonistas de la próxima película de Sony centrada en Spider-Man, Morbius , en donde comparte con Jared Leto. También será coprotagonista de Diego Luna en la serie de Star Wars, Andor.

Diego Boneta es el protagonista de Luis Miguel, la serie, una producción de Netflix que narra la versión del cantante acerca de su propia vida. Él a su vez, es cantante. Comenzó participando en el programa Código F.A.M.A. y luego, en telenovelas. Desde 2010 ha trabajado en películas y series estadounidenses como Zeke&Luther, Pretty Little Lairs, 90210, Underemployed, The Dovekeepers, Scream Queens y Jane the Virgen.

El elenco de esta cinta incluye también la participación de Gloria Estefan como la mamá de la novia.

Una historia en tres tiempos

El padre de la novia (Father of the Bride) es una comedia familiar, que tuvo su primera versión en 1950. En esa ocasión fue el actor Spencer Tracy, el papá celoso. En 1991 se volvió a llevar a la pantalla grande la historia y el padre fue Steve Martin. La nueva versión se centra en una familia cubanoamericana y reúne a artistas de origen latino de distintas generaciones, encabezados por Andy García.

