Una mezcla de reseñas de la critica en la primera impresión de F9

La puntuación en Rotten Tomatoes de F9 es del 60% con cinco críticas. Tres de ellos describen la última aventura de Dominic Toretto como “Fresh” y dos críticos la etiquetan como “Rotten”. Esto convierte a F9 en la sexta franquicia mejor calificada en Rotten Tomatoes.

Aún no se ha incluido una partitura de la audiencia para la película, ya que la película de acción, franquicia que dirige Vin Diesel, no debutará en los cines hasta el 25 de junio. Los avances de F9 han presentado varias reuniones entre el equipo de Dom y los personajes anteriores de Fast & Furious, así como un nuevo antagonista en el hermano de Dom, Jakob (John Cena). Otras promociones y clips se han centrado en las escenas de acción de la película, incluida una serie de acrobacias automovilísticas en las que se utilizan dispositivos magnéticos conectados a los vehículos para sacar de la carretera a los coches opuestos.

A partir de The Fast and the Furious de 2001, la franquicia de acción ha generado múltiples secuelas y spin-offs como Hobbes y Shaw y el programa de Netflix Fast & Furious Spy Racers. En abril, se anunció que las ocho películas principales de Fast & Furious se volverían a estrenar los viernes en varios cines, y la última, The Fate of the Furious de 2017, se proyectará una semana antes al estreno de F9 en cines.

Dom Toretto lleva una vida tranquila fuera de la red con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha en su pacífico horizonte. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a confrontar los pecados de su pasado si quiere salvar a los que más ama. Su equipo se une para detener un complot devastador liderado por el asesino más hábil y el conductor de alto rendimiento que jamás hayan conocido: un hombre que también resulta ser el hermano abandonado de Dom, Jakob. Sinopsis de la película

Dirigida por Justin Lin, F9 está protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell y Charlize Theron. La película llega a los cines el 25 de junio.