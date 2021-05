A Eric Bana no le interesa retomar su papel de Hulk en el MCU

“Cuando fui e hice esa película, eso fue, como, anterior al Universo Marvel, ¿verdad? Ese universo ni siquiera existía realmente. Por lo tanto, siempre se sintió como una película única para mí “. Eric Bana

Cuando se le preguntó a Bana si volvería a interpretar a Hulk si se abriera un multiverso en la MCU, dejando que varias iteraciones de los personajes de Marvel aparecieran en la pantalla.

El actor agregó: “Supongo que la respuesta corta es no. Nunca sentí que fuera algo que iba a repetir o hacer de nuevo y … no veo que eso suceda“.

El presentador de Jake’s Takes, Jake Hamilton, citó un rumor actual de MCU sobre Spider-Man: No Way Home como un ejemplo de cómo Bana podría volver a interpretar su papel de Hulk en el MCU. Se rumorea que la próxima película de Spider-Man traerá varias iteraciones de Spider-Man a la pantalla grande a través de un desgarro en la estructura del multiverso, incluido Andrew Garfield. Además, el presentador mencionó el regreso de Micheal Keaton para interpretar a Batman, después de que el actor dudara de que volvería a interpretar su papel de Batman para la próxima película de DC The Flash.

En 2003, Bana se convirtió en el primer actor en interpretar a Bruce Banner / Hulk en la pantalla grande con un lanzamiento ampliamente distribuido. Anteriormente, el personaje de Marvel solo había aparecido para películas de televisión durante los años 70 y principios de los 90. Hulk fue dirigida por el director deCrouching Tiger Hidden Dragon, Ang Lee. La historia se centró en el origen de Hulk, debido al accidente de laboratorio que involucró radiación gamma y la persecución resultante del general militar Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Sam Elliot) y el padre separado de Bruce (Nick Nolte). La película de superhéroes dirigida por Ang Lee recibió críticas mixtas en ese momento, pero ha recibido elogios retroactivos por el enfoque artístico de Lee hacia una narrativa de superhéroes.

Desde Hulk, el papel de superhéroe ha sido interpretado por Edward Norton en The Incredible Hulk de 2008, la segunda película de la MCU. Sin embargo, el papel de MCU iría icónicamente a Mark Ruffalo en The Avengers. Está previsto que Ruffalo vuelva a interpretar su papel de Bruce Banner / The Hulk para los próximos programas de Disney + What If…? y She-Hulk.