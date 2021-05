Masters of the Universe: Revelation anuncia la fecha de estreno

Netflix y Mattel Television han lanzado las primeras fotos de Masters of the Universe: Revelation, junto con el anuncio de cuándo se estrenará la nueva serie animada de Kevin Smith en Netflix.

“Vi todas las series de televisión mientras crecía, estaba en todas partes en los años 80. Estos personajes comenzaron como juguetes y terminaron convirtiéndose en parte del tejido de la cultura pop mundial. Gran parte de este programa ha sido posible gracias al amor y el afecto por este mundo en todos los niveles de producción y el fandom que rodea a esta franquicia “ Kevin Smith

Las fotos les dan a los fanáticos un vistazo al príncipe Adam / He-Man (Chris Wood), su némesis Skeletor (Mark Hamill), Sorceress (Susan Eisenberg), Teela (Sarah Michelle Gellar), Moss Man (Alan Oppenheimer), Beast Man (Kevin). Michael Richardson), Orko (Griffin Newman), Andra (Tiffany Smith), Roboto (Justin Long) y Evil-Lyn (Lena Headey).

“Una gran razón por la que obtuvimos un talento de voz de primer nivel es porque la gente realmente quiere ser parte de este mundo. A muchos de nosotros nos conmovieron estas historias y estos personajes al principio de nuestras vidas y estábamos muy felices de volver a Eternia. Pero incluso si nunca has visto un solo episodio del programa o no conoces este universo en absoluto, puedes saltar directamente a la historia. Es una epopeya de acción y aventura universal, realmente clásica, sobre crecimiento, descubrimiento, magia y poder. Esta serie explora el destino de una manera nueva. Hay mucha reconciliación con los secretos, la traición, la confianza, la aceptación, el amor y, en última instancia, la pérdida “.

Smith también anticipó a los fanáticos con lo que pueden esperar de esta nueva versión de Masters of the Universe. “Narrativamente, nuestro programa está configurado como el próximo episodio de la serie animada del legado de los años 80 que se emitió entre 1983 y 1985. Esta es una continuación de esa historia“, dijo. “Estamos jugando con la mitología y los personajes originales, y revisando y profundizando en algunas de las historias no resueltas. Visualmente, también tomamos la decisión consciente de apoyarnos en la línea de juguetes Masters of the Universe en busca de inspiración. Mattel es el dueño de esto toda la vasta biblioteca de esa obra de arte, así que de inmediato queríamos que la exposición se abriera con piezas clásicas de esa obra de arte. Mattel se ha comprometido con este estilo desde que comenzaron como una línea de juguetes en los años 80, y ahora nos estamos inclinando hacia y honrarlo “.

Desarrollado por Kevin Smith, producido por Mattel Television con animación de Powerhouse Animation, Masters of the Universe: Revelation está protagonizado por Mark Hamill como Skeletor, Lena Headey como Evil-Lyn, Chris Wood como Prince Adam / He-Man, Sarah Michelle Gellar como Teela, Liam Cunningham como Man-At-Arms, Stephen Root como Cringer, Diedrich Bader como King Randor / Trap Jaw, Griffin Newman como Orko, Tiffany Smith como Andra, Henry Rollins como Tri-Klops, Alan Oppenheimer (Skeletor original) como Moss Man, Susan Eisenberg como Hechicera, Alicia Silverstone como Reina Marlena, Justin Long como Roboto, Jason Mewes como Stinkor, Phil LaMarr como He-Ro, Tony Todd como Scare Glow, Cree Summer como Sacerdotisa, Kevin Michael Richardson como Beast Man y Kevin Conroy como Mer-Man. La serie se estrenará el 23 de julio en Netflix.