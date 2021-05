La critica no favoreció el estreno de Jupiter’s Legacy en Netflix

Con más de 30 reseñas la puntuación de Rotten Tomatoes para el primer capítulo de upiter’s Legacy se encuentra actualmente en un 38% de “Rotten” (podrido) El consenso de los críticos para la serie dice: “A pesar de algunas peleas verdaderamente épicas, Jupiter’s Legacy es simplemente demasiado sobrecargado y lento para dar muchos golpes narrativos“. En cambio la puntuación de la audiencia en Rotten Tomatoes es más positiva con un 74% acumulado de más de 400 valoraciones.

“Los personajes pasan ocho episodios entregando monólogos sobre ‘las cosas solían ser en blanco y negro, pero ahora son tonos de gris’ mientras ofrecen la mayoría de las soluciones en blanco y negro: no hacer nada o hacerse cargo de la mundo”. Samantha Nelson de Polygon

Incluso las críticas más positivas para Jupiter’s Legacy no son particularmente entusiastas, elogian el concepto de la serie pero señalan que esta primera temporada no está a la altura de su potencial o la calidad de la reciente serie de televisión de superhéroes Invincible o The Boys. La reseña de Josh Wilding para ComicBookMovie.com dice: “Jupiter’s Legacy ‘Volume 1’ se siente como un prólogo de una serie mucho mejor, pero hay algunas ideas nuevas que se pueden encontrar aquí, y un gran elenco ayuda principalmente a elevar una historia inconexa a no niveles bastante super, pero aún heroicos “.

“En todo momento, seguí sintiendo que me había perdido partes clave de la trama o el desarrollo del personaje y seguí revisando para ver si me había saltado episodios” Dan Feinberg de The Hollywood Reporter

La crítica mixta de Norman Wilner, para NOW, Toronto se cuenta como “Fresh”, pero podría confundirse fácilmente con “Rotten”, ya que describe las principales tramas como “increíblemente confusas” y compara el programa de manera desfavorable con Invincible, la reciente serie animada de superhéroes solo para adultos de Amazon Prime. que actualmente tiene una puntuación del 98% en Rotten Tomatoes.

Jupiter’s Legacy de Netflix está protagonizada por Josh Duhamel como The Utopian, Ben Daniels como Brain-Wave, Leslie Bibb como Lady Liberty, Elena Kampouris como Chloe Sampson, Andrew Horton como Brandon Sampson, Mike Wade como The Flare, Anna Akana como Raikou y Matt Lanter como Skyfox. . La serie ahora se transmite en Netflix.