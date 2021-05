Courteney Cox dice que el próximo capítulo NO es Scream 5, es una nueva franquicia

Durante una entrevista Courteney Cox reflexionó sobre la nueva entrega de la película de miedo que cautivó la década de los 90 y dijo: “Este es el quinto, pero no es Scream 5, este es Scream. Es moderno, da miedo, es solo un nuevo Scream … no es un reinicio, no es un remake, es solo un nuevo lanzamiento“. Y agregó: “Los directores son increíbles. Lo están haciendo absolutamente, es una nueva franquicia“.

Courteney Cox y Drew Barrymore aparecieron en la película original de 1996, con Barrymore como la primera muerte sorpresa en la película: todos los materiales de marketing y las entrevistas en ese momento engañaron a la audiencia a propósito para que pensaran que su estrella Barrymore desempeñaría un papel fundamental en la película. Cox interpretó al icónico Gale Weathers en las tres secuelas siguientes, junto con David Arquette, como Dewey y Neve Campbell como la última chica, Sidney Prescott.

La próxima película de Scream fue confirmada originalmente en 2011 por el director de franquicia Wes Craven. Sin embargo, Craven falleció en 2015, lo que convierte a la próxima película en la primera de la serie en haber sido dirigida por alguien que no sea Craven. Los codirectores de Ready or Not, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, asumirán el papel de directores de Scream de 2022.

Scream ha sufrido múltiples retrasos desde su anuncio de 2011. La franquicia Scream, originalmente producida por The Weinstein Company, perdió a su productor luego de numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Harvey Weinstein. A pesar del interés inicial expresado por Blumhouse Productions, Spyglass Media Group adquirió los derechos de la nueva película de Scream, sin saber si sería una secuela, una nueva versión de la película original o un reinicio.

Se desconocen los planes para el futuro de la serie. En el momento de escribir este artículo, los codirectores de Scream no han confirmado ni negado si se planean varias películas después del lanzamiento de 2022.

Scream verá el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, David Arquette como Dewey Riley, Courteney Cox como Gale Weathers y Marley Shelton como la ayudante Judy Hicks. Los recién llegados al reparto incluyen a Jack Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Mikey Madison, Melissa Barrera y Jenna Ortega. La película está programada para llegar a los cines el 14 de enero de 2022.