Presentan al nuevo simbionte en la secuela de Venom

Dirigida por Andy Serkis, la estrella de Black Panther y The Batman, Venom: Let There Be Carnage llegará a los cines en septiembre. La película marca el regreso de Eddie Brock (Tom Hardy), quien se enfrenta a un nuevo adversario en la forma de Cletus Kasady (Woody Harrelson), un asesino en serie destinado a convertirse en el supervillano simbiótico conocido como Carnage.

Creado por el escritor de cómics y co-creador de Venom, David Michelinie, junto con el legendario artista de Spider-Man Mark Bagley, Cletus Kasady apareció por primera vez en Amazing Spider-Man # 344 de 1991 y debutaría como Carnage el año siguiente en el número 360. En los cómics, Cletus era el compañero de celda de Eddie Brock en Ryker’s Island. Eddie despreciaba a Cletus por su cosmovisión asesina y nihilista y lo golpeaba repetidamente. Antes de que Cletus pudiera matar a su compañero de celda en venganza, el simbionte Venom regresó con Eddie y los dos escaparon. Poco sabía Eddie, el simbionte se había reproducido asexualmente, con el simbionte Carnage recién creado unido a Cletus.

Basado en el personaje homónimo creado por Michelinie y Todd McFarlane, Venom de Sony llegó a los cines en 2018 como la primera película de la franquicia planificada del estudio de spin-off de Spider-Man de acción en vivo. Tras su lanzamiento, Venom estableció varios récords de taquilla para octubre, concluyendo su carrera teatral con una recaudación de taquilla mundial de Us$856.1 millones. En la escena de mitad de créditos de la película, se invita a Eddie de Hardy a entrevistar a Cletus de Harrelson en prisión y este último promete una “matanza” tras su fuga.

Tras el éxito de la primera película, Sony comenzó a desarrollar una secuela de Venom, con el subtítulo Let There Be Carnage que se reveló en abril de 2020, y que estaba originalmente programada para llegar en octubre de 2020, aunque enfrentó múltiples retrasos debido a la pandemia de COVID-19, ahora está programado para su lanzamiento en septiembre próximo. Además de Hardy y Harrelson, Michelle Williams y Reid Scott repiten sus papeles de la primera película. Let There Be Carnage también presenta a varios recién llegados, incluidos Naomie Harris, Stephen Graham, Sean Delaney y Larry Olubamiwo.

