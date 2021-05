Un personaje extra da una idea de los sucesos del multiverso en Doctor Strange

El nombre Doctor Strange in the Multiverse of Madness sugiere que los fanáticos experimentarán múltiples universos en la próxima secuela de Marvel Studios. Sin embargo, alguna información nueva sobre el reparto puede proporcionar una sustentación más concreta a esa afirmación.

Spotlight confirmó que un actor llamado Jon Prophet aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como un personaje apodado “New Yorker 616”. El número 616 podría sonar algunas campanas para los fanáticos de los cómics, ya que Earth-616 es la realidad donde ocurren la mayoría de las historias de Marvel Comics.

Prophet apareció anteriormente en Wonder Woman 1984 como Birdman y en The Witches como el oficial Perry. Ahora, el actor está haciendo su debut en Marvel Cinematic Universe como “New Yorker 616”. Aunque el papel es presumiblemente solo un extra, el nombre en sí es potencialmente importante para comprender la trama de la próxima película.

Spider-Man Far Form Home / Marvel Studios

La MCU se encuentra en el universo designado Tierra-199999. Este universo es el hogar de Iron Man, Capitán América, Thor y el resto de los héroes más poderosos de la Tierra en la pantalla grande. Sin embargo, Earth-616 se ha mencionado en el MCU varias veces. En Thor: The Dark World, Erik Selvig escribe las palabras “universo 616” en su diagrama de pizarra, y en Spider-Man: Far From Home, Mysterio menciona Earth-616 mientras se presenta a Peter Parker.

Tener un personaje llamado “New Yorker 616” en Doctor Strange 2 sugiere que la película podría explorar el mundo del cómic y potencialmente proporcionar una plataforma para nuevos personajes. También podría permitir que algunos héroes de MCU conozcan a sus contrapartes de cómics en un universo alternativo.

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez. La película llega a los cines el 25 de marzo de 2022.