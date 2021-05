Todo listo para la temporada 5 de “My Hero Academia”

El tráiler se centra en el Joint Training Arc del manga, que enfrenta a los estudiantes de la U.A. High School uno contra el otro, en este caso, Clase 1-A y Clase 1-B. “La clase A siempre parece surgir en un apuro“, dice el narrador. “Pero la Clase B ha ido en aumento”. El tráiler presenta a los estudiantes de la Clase 1-A saltando a la acción, junto con momentos divertidos como Tsuyu salvando a Kaminari de ahogarse y Bakugo gritando “¡PREPÁRATE PARA SER ASESINADO!”

El Joint Training Arc presenta el regreso de Hitoshi Shinso, con quien Izuku “Deku” Midoriya luchó durante la U.A. Festival de deportes. También presenta a Midorya aprendiendo un secreto impactante sobre One For All que cambia su enfoque para convertirse en un héroe. La temporada 5 también marcará un hito para My Hero Academia, ya que contiene el episodio número 100 de la serie. La tercera película de My Hero Academia, subtitulada World Heroes Mission, está programada para una fecha de estreno en verano.

La temporada 5 de My Hero Academia recibió una fecha de lanzamiento en mayo para su regreso de Toonami, y el elenco de voces en inglés repitió sus roles. Los nuevos episodios de la temporada 5 de My Hero Academia también se transmiten en el sitio web oficial de Funimation y su sitio asociado Hulu.

La temporada 5 de My Hero Academia se estrena en Toonami a las 12:30 am PST el 8 de mayo.