El MoMA, Van Gogh y la Fuerza: lo que debes saber del Star Wars Day

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) hace un particular saludo en el Star Wars Day, a través de una imagen, que combina elementos de la obra Noche estrellada de Vicent van Gogh con figuras propias de la saga. Esta interpretación titulada Starry Night x Star Wars está firmada por KA Monkey (Jesus Maldonado).

El MoMa acompaña la imagen con el hashtag #MayThe4thBeWithYou que en inglés suena parecido a “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe). Lo curioso de la creación gráfica es que en ella aparecen robots y la estrella de la muerte.

Los homenajes se multiplican

La saga que inició George Lucas hace 44 años es motivo de diversos tipos de celebración, a nivel de la cultura popular. Google, el más famoso buscador de contenido digital también obsequia a quienes digitan Star Wars Day en su barra de búsqueda con una animación de serpentinas y stickers con figuras propias de la serie de películas.

Para recordar en las pantallas

Disney+ estrena este 4 de mayo la serie Star Wars: The Bad Batch (La remesa mala), una serie original animada que sigue el viaje a través de la ggalaxia del escuadrón de clones Fuerza 99. Esta inauguración incluirá 70 minutos y a partir del 7 de mayo cada viernes se presentará un capítulo nuevo. Además, la página oficial de la plataforma ofrece una experiencia inmersiva, que consiste en la tematización con obras de arte diseñadas especialmente con este fin por fans de diferentes partes del mundo.

El “Día de Star Wars” es una tradición popular anual, iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm, que realza el espíritu del fanatismo compartido por la franquicia con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

Spotify pone la música

En honor al #StarWarsDay, Spotify está presentando datos de escucha desde una galaxia muy muy lejana y le recuerda a los oyentes sus tracks favoritos de la saga.

¿De dónde salió esta celebración?

Aunque como ya se dijo, la saga tiene sus orígenes en 1974, la conmemoración del 4 de mayo nació en 1979. De acuerdo con Wikipedia, una publicación del diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979, se informaba acerca de una felicitación de miembros del Partido Conservador del Reino Unido hacia la Primera Ministra Margareth Thatcher May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito lo que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la Fuerza te acompañe”​ (“May the Force be with you”).

