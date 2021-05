Marvel Studios comparte fechas y títulos oficiales de las producciones más esperadas

Marvel Studios confirma los títulos oficiales de la secuela de Black Panther y Captain Marvel en un nuevo video promocional narrado por Stan Lee.

Marvel Cinematic Universe, MCU, es uno de los proyectos cinematográficos más exitosos de todos los tiempos y no tiene planes de abandonarlo pronto. Mientras la franquicia reina en la pantalla chica con éxitos como WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, su regreso a los cines ha sido muy esperado. Ahora, un nuevo carrete de las próximas producciones ha salido en vivo desde Marvel Studios provocando lo que está por venir y ha tomado Internet por asalto.

El Reel destaca la Fase 4 del MCU, donde aparecen los logotipos y fechas de lanzamiento para una serie de próximas películas de Marvel. El montaje de logotipos culmina con el mismo tratamiento para los fanáticos de los Cuatro Fantásticos cuando se anunció el proyecto en Comic-Con International: San Diego en 2019, aún sin fecha de lanzamiento.

Black Panther 2 se titulará Black Panther: Wakanda Forever, mientras que Captain Marvel 2 se llamará The Marvels. El primero es un claro guiño al grito de batalla del ejército de Wakandan que se convirtió en un eslogan por derecho propio después del lanzamiento de Black Panther, mientras que el segundo, como lo demuestra la fuente de la “S”, es una alusión a Kamal Khan / Sra. La participación de Marvel en la película.

Si bien la dirección de The Marvels parece evidente, actualmente no está claro cómo se desarrollará la trama de Black Panther: Wakanda Forever dado el fallecimiento del actor de T’Challa, Chadwick Boseman. Marvel Studios no tiene planes de reformular al difunto actor y la idea de recrearlo usando CGI ya fue rechazada por el presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, Kevin Feige. Sin embargo, según Lupito Nyong’o, el guionista y director Ryan Coogler “la remodelación de la segunda película es tan respetuosa con la pérdida que todos hemos experimentado como reparto y como mundo. Así que se siente espiritual y emocionalmente correcto hacer esto“.

Fechas de lanzamiento clave:

Black Widow (2021)

Fecha de lanzamiento: 09 de julio de 2021



Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (2021)

Fecha de lanzamiento: 03 de septiembre de 2021



Eternals (2021)

Fecha de lanzamiento: 05 de noviembre de 2021



Spider-Man: No way Home (2021)

Fecha de lanzamiento: 17 de diciembre de 2021



Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (2022)

Fecha de lanzamiento: 25 de marzo de 2022



Thor: Love And Thunder (2022)

Fecha de lanzamiento: 6 de mayo de 2022



Black Panther: Wakanda Forever/Black Panther 2

Fecha de lanzamiento: 08 de julio de 2022



The Marvels/Captain Marvel 2 (2022)

Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2022



Ant-Man And The Wasp: Quantumania (2023)

Fecha de lanzamiento: 17 de febrero de 2023



Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (2023)

Fecha de lanzamiento: 05 de mayo de 2023