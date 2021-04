Laz Alonso promete una tercera temporada más explícita de The Boys

Los fanáticos de The Boys ya están familiarizados con el alto nivel de violencia que ha mostrado el programa a lo largo de sus dos primeras temporadas. Pero la temporada 3 busca expandir los temas sangrientos del programa, convirtiéndola en la temporada más gráfica hasta el momento.

“Te lo diré de esta manera“, dijo Laz Alonso, quien interpreta a la serie Mother’s Milk en el programa, en una entrevista con Collider. “Estaba hablando con la maquilladora principal y ella está a cargo de ordenar la sangre, ese es uno de sus muchos trabajos. Me dijo que durante toda la temporada 2 … cuando hablas de volumen, no creo que hayan terminado un galón de sangre en la temporada 2, lo creas o no. Temporada 3, ya estamos en tres galones y medio de sangre. Así que eso debería darte una pequeña indicación de hacia dónde se dirige“.

Antony Starr, Homelander, The Boys / Amazon Prime

Alonso continuó diciendo que la producción de la temporada 3 avanza en consecuencia a pesar de las precauciones y procedimientos de Covid-19, y que están “entre un cuarto del camino y la mitad del camino” de rodaje.

The Boys es un programa de televisión centrado en superhéroes de Amazon Prime Video que sigue al grupo de justicieros titular mientras luchan contra los superhéroes capitalizados, que son equivalentes a las celebridades con superpoderes en el universo del programa. Se basa en la serie Dynamite Entertainment del mismo nombre, publicada originalmente entre 2006 y 2012. El programa ha sido recibido con elogios generalizados por su comedia oscura y temas serios.

The Boys de Amazon Studios está protagonizada por Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid como Hughie, Laz Alonso como Mother’s Milk, Tomer Kapon como Frenchie, Karen Fukuhara como Kimiko, Erin Moriarty como Annie January, Chace Crawford como The Deep, Antony Starr como Homelander, Katia Winter como Little Nina y Jensen Ackles como Soldier Boy. Seasons 3 aún no ha recibido una fecha de estreno.

