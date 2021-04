La temporada 4 de Cobra Kai ha terminado oficialmente la filmación

La temporada 4 de Cobra Kai ha terminado oficialmente el rodaje. La serie secuela de Karate Kid explotó en popularidad a principios de 2021 después del lanzamiento de la temporada 3. Cobra Kai está protagonizada por William Zabka, Ralph Macchio, Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List y Martin Kove. La temporada 4 está programada para su lanzamiento en el cuarto trimestre de 2021 en Netflix.

Al final de la temporada 3 de Cobra Kai, la guerra del dojo entre Johnny Lawrence (Zabka), Daniel LaRusso (Macchio) y John Kreese (Kove) se calentó a niveles increíblemente violentos. Los dos sensei más jóvenes finalmente dejaron de lado sus diferencias y unieron fuerzas contra Kreese, lo que llevó a una confrontación casi fatal en el dojo Cobra Kai. Después de la pelea, Kreese recomendó resolver la disputa en el próximo Torneo de Karate All-Valley, que probablemente jugará un papel importante en la temporada 4.

Independientemente de lo que depare la temporada 4 de Cobra Kai, no pasará mucho tiempo hasta que llegue. El co-creador Jon Hurwitz ha anunciado en Twitter que la temporada ha terminado oficialmente la filmación. La temporada 4 verá más tiempo en pantalla para Tory Nichols (List), el prodigio del karate de mal genio de Kreese, así como para la madre de Miguel, Carmen Díaz (Vanessa Rubio). También han circulado teorías de que personajes más clásicos de Karate Kid podrían aparecer en la temporada 4, como el villano de Karate Kid Parte III Terry Silver (Thomas Ian Griffith) y la protagonista de The Next Karate Kid, Julie Pierce (Hilary Swank).

Ahora que Cobra Kai se ha elevado de un éxito de culto a una franquicia importante para Netflix, la temporada 4 podría ser muy diferente a lo que ha sucedido antes. Las apuestas aumentaron exponencialmente en el final de la temporada 3 cuando la guerra del dojo dejó de ser una simple pelea y comenzó a incluir múltiples delitos. Dada la predilección de Kreese por hacer trampa, parece poco probable que mantenga a sus estudiantes bajo control hasta el Torneo All-Valley.

Otras tramas importantes que entran en la temporada 4 incluyen el romance en ciernes de Johnny y Carmen, la relación renovada de Miguel y Sam, y la deserción de Robby al dojo de Kreese por despecho contra Johnny y Daniel. La lista de personajes principales solo ha crecido desde que comenzó la serie, dejando muchas relaciones y tramas individuales para que la temporada 4 retome. Y, por supuesto, seguramente habrá mucha más acción de kárate por la que la serie se ha hecho conocida, aunque puede parecer un poco diferente sin los galardonados coordinadores de acrobacias Hiro Koda y Jahnel Curfman. La temporada 4 de Cobra Kai se estrenará en Netflix a finales de este año.