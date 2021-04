James Gunn podría ver dejar de hacer películas por programas de televisión

A medida que se acerca la fecha de estreno de The Suicide Squad, la serie derivada Peacemaker avanza con su lugar de lanzamiento en enero de 2022, protagonizada por la estrella de cine y ex campeón de la WWE John Cena como el héroe titular.

En una entrevista reciente con Den of Geek, el productor ejecutivo de Peacemaker y director de The Suicide Squad, James Gunn, analizó cómo ha sido hacer la transición de las películas a la televisión y cómo influyó en Peacemaker. “Creo que la verdadera inspiración de Peacemaker fueron los horribles programas de televisión del Capitán América de los 70 que me encantaban cuando era niño“, dijo Gunn. “Y creo que Peacemaker ejemplifica muchas cosas sobre la sociedad que están sucediendo políticamente, y cuáles son las creencias de la gente sobre Estados Unidos y el mundo. Entonces, poder contar esas historias que son un poco más socialmente conscientes en su esencia, pero también extravagantes, él se presta a eso “.

John Cena / PeaceMaker The Suicide Squad DCEU

Peacemaker, un spin-off protagonizado por John Cena como el alumno de The Suicide Squad, tiene lugar en el Universo Extendido de DC y se centra en los orígenes del héroe, a quien Gunn ha descrito como un “superhéroe / supervillano / y el idiota más grande del mundo”. La filmación de Peacemaker comenzó en enero de 2021. Se espera que el programa salga al aire en HBO Max en enero de 2022. No se espera que el programa interfiera con Guardians of the Galaxy: Vol 3.

Atraído por la nostalgia y la libertad de la televisión, Gunn expresó que podría cambiar su enfoque una vez más. “Me encanta hacer Peacemaker“. Gunn continuó. “Pudo hacer programas de televisión después de Guardians 3. Es una posibilidad“.

Gunn, conocido por su trabajo en las películas de Guardianes de la Galaxia y como productor ejecutivo en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, se ha convertido en sinónimo de la industria cinematográfica de superhéroes de gran éxito de taquilla. Además de Suicide Squad y Peacemaker, James Gunn se ha burlado de otros posibles proyectos de DC. Mientras Gunn está listo para escribir y dirigir Guardians of the Galaxy: Vol. 3, se desconoce si continuará trabajando en las películas de Marvel o si su enfoque se ha desplazado estrictamente a DC.