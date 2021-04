Michael C.Hall regresa en un nuevo y escalofriante avance de Dexter

En el teaser de Nina Simone “Don’t Let Me Be Maundersunded”, se ve a Dexter mirando por la ventana para admirar un fuego rugiente en medio de un pintoresco telón de fondo junto al lago nevado. En el reflejo de la ventana, vemos a una persona atada a una mesa y luchando por respirar; lo que es más importante, Dexter también los ve, volviéndose para saludar a su próxima víctima con una sonrisa.

Dexter estuvo al aire, durante ocho temporadas en Showtime, con Michael C. Hall como Dexter Morgan, un experto forense que trabaja para el Departamento de Policía de Miami. La vida secreta de Dexter como asesino en serie a menudo lo ponía en conflicto con su familia y compañeros de trabajo. El renacimiento de 10 episodios se anunció en octubre de 2020.

Es inteligente, guapo y tiene un gran sentido del humor. Es Dexter Morgan, el asesino en serie favorito de todos. Como experto forense de Miami, pasa sus días resolviendo delitos y las noches cometiéndolos. Pero Dexter vive según un estricto código de honor que es tanto su gracia salvadora como su carga de por vida. Dividido entre su obsesión mortal y su deseo de verdadera felicidad, Dexter es un hombre en profundo conflicto con el mundo y consigo mismo.

Creado por Clyde Phillips, Dexter está protagonizado por Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah y Jack Alcott. La serie de avivamiento de Showtime aún no ha recibido una fecha de estreno.