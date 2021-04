Ewan McGregor anticipa una posible participación de Luke Skywalker en la serie

Cuando fue entrevistado por The Hollywood Reporter, McGregor reveló que “he hecho algunas pruebas de pantalla con Deborah (Chow) (directora de Obi-Wan Kenobi), y otras personas, y puedo ver que ella es una directora muy, muy buena“. Por supuesto, cuando se le preguntó si esas pruebas de pantalla incluían a un actor en el papel de Luke, McGregor se mostró tímido y dijo: “Eso es muy posible. No lo sé“.

Ambientada entre los eventos de Revenge of the Sith y A New Hope, la serie Obi-Wan Kenobi seguirá al Maestro Jedi de McGregor durante su período de exilio en Tatooine, viendo crecer a Luke desde lejos. Los informes del programa con un Luke más joven aparecieron por primera vez en diciembre de 2019, basados ​​en una supuesta cuadrícula de casting. Más tarde, en julio de 2020, se rumoreaba que la serie iba a contratar a un actor masculino y femenino de entre ocho y once años para interpretar a un par de gemelos, posiblemente incluso a Luke y su hermana Leia. Sin embargo, hasta ahora, Lucasfilm aún no ha anunciado ningún miembro del elenco de Obi-Wan Kenobi que se encuentre dentro o cerca de ese grupo de edad.

LucasFilms

Si Luke apareciera en Obi-Wan Kenobi, no sería el primer programa de acción en vivo de Star Wars bajo la supervisión de Disney que presenta al personaje. El final de la temporada 2 de The Mandalorian incluyó una aparición sorpresa del Maestro Jedi que se mantuvo en secreto antes del estreno del episodio, incluso de parte del elenco. En ese caso, el actor Max Lloyd-Jones sustituyó a Luke en el set de la serie, antes de que su rostro / voz fuera reemplazado durante la posproducción por recreaciones digitalmente envejecidas de la estrella de la trilogía original Mark Hamill.

Curiosamente, se informó que la serie de Obi-Wan Kenobi se centró originalmente en Obi-Wan sirviendo como el joven Luke y tal vez el protector de la joven Leia. Sin embargo, esa historia supuestamente se consideró demasiado similar a que Din Djarin se convirtiera en la figura paterna de Grogu en The Mandalorian, lo que llevó a que se revisaran los guiones del programa.

Disney*

Dirigida por Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi está protagonizada por Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Moses Ingram, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie y Maya Erskine. La serie aún no ha recibido una fecha de estreno.