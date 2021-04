En negociaciones para la próxima película de MonsterVerse

Legendary, el estudio detrás de Godzilla vs. Kong y sus predecesores está en conversaciones con el director Adam Wingard para la próxima entrega de la franquicia. Según The Hollywood Reporter, aún no se ha cerrado ningún acuerdo. Sin embargo, si Wingard regresara, sería el primer director en dirigir más de una entrega de MonsterVerse. Como las discusiones acaban de comenzar, hay pocos detalles disponibles sobre la secuela. Sin embargo, un posible título que se está lanzando dentro del estudio es Son of Kong. (En 1933 se estrenó una película con el mismo nombre).

Wingard habló anteriormente sobre una posible secuela y dijo: “Me encantaría continuar. El claro punto de partida que comenzamos, explorando la Tierra Hueca, creo que hay mucho más que hacer allí. Esta es una prehistoria del Planeta Tierra. , de donde vienen todos los [Titanes]. Añadió: “Descubrimos algo de misterio en [Godzilla vs. Kong], cosas que quiero ver resueltas, exploradas y llevadas al siguiente nivel. Si tengo la oportunidad, sé lo que haré. Depende de Warner Bros y Legendary, si tienen apetito “.

Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong debutó en los cines y en HBO Max a fines de marzo para Warner Bros. La película ha sido un gran éxito, recaudando $86,7 millones en el mercado nacional y $406,6 millones en todo el mundo, con una ganancia de $96,4 millones. La película también ha sido bien recibida por fanáticos y críticos, obteniendo una calificación de Fresh Certified y una puntuación del 75% en Rotten Tomatoes.

Godzilla vs. Kong es la cuarta película de MonsterVerse de Legendary. Las películas anteriores incluyen Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) y Godzilla: King of the Monsters (2019). Una serie animada titulada Skull Island ambientada en el mismo universo debutará en Netflix en un futuro próximo.

Dirigida por Adam Wingard y escrita por Eric Pearson y Max Borenstein, Godzilla vs. Kong está protagonizada por Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry. La película ahora se proyecta en cines y en HBO Max.

*Con Información de The Hollywood Reporter