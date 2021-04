Confirman otro personaje para “Spider-Man: No Way Home”

J.B. Smoove apareció en el podcast de The Daily Zeitgeist y confirmó, sin dar más detalles, que estará en la tercera película de Spider-Man del MCU. “No sé cuánta gente lo ha hecho, pero estoy en los universos Marvel y DC”, dijo Smoove. “Estuve en Spider-Man: Far From Home y acabo de estar de nuevo en la nueva de Spider-Man, además, soy Frank the Plant en el universo animado de Harley Quinn“.

Como señala Smoove, le da voz a Frank the Plant en la serie animada Harley Quinn de DC para HBO Max. También apareció en Spider-Man: Far From Home de 2019 como Julius Dell, uno de los acompañantes que llevan a los estudiantes de Midtown Tech a Europa. Smoove en realidad hizo su debut en MCU en un comercial de Audi que sirvió como promoción para Spider-Man: Homecoming. En resumen, es el instructor de manejo de Peter Parker. El personaje dejó suficiente impresión como para que el equipo creativo contrató a Smoove para que interpretara junto a Roger Harrington de Martin Starr en la secuela.

J.B. Smoove y Tom Holland / Youtube

Cuando se trata de actores en los proyectos de Marvel y DC, la lista es larga y sigue creciendo. Curiosamente, Smoove no será el único actor con un pie en ambos campos cuando se trata del universo actual de Spider-Man. “Far From Home” terminó con J.K. Simmons apareció como una nueva versión de J. Jonah Jameson después de interpretar previamente al personaje en las tres películas de Spider-Man de Sam Raimi. Todas las señales apuntan a que Jameson aparece en gran medida en la nueva película, ya que el marketing de “Spider-Man: No Way Home” ha provocado que se esté formando un riff entre los neoyorquinos después de la revelación de la identidad de Spidey. Jameson fue visto más recientemente en La Liga de la Justicia de Zack Snyder como James Gordon y estaba programado para aparecer en la película de Batman en solitario de Ben Affleck antes de que fuera abandonada.

Junto a Smoove estarán los actores Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei y Tony Revolori. Según los informes, Jon Favreau también regresará como Happy Hogan para la película. Y junto con Jameson estarán los actores que regresan Jamie Foxx como Electro y Alfred Molina como Doctor Octopus, aunque aún no está claro si interpretarán nuevas versiones de los personajes o las que se vieron anteriormente en otras películas.

Dirigida por Jon Watts, Spider-Man: No Way Home está protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, Jamie Foxx, Alfred Molina y Benedict Cumberbatch. La película llega a los cines el 17 de diciembre.

CBR / Comic Book Central