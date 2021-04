Marvel Studios está desarrollando una cuarta película del Capitán América

Según The Hollywood Reporter, Malcolm Spellman, el showrunner de Falcon and Winter Soldier, escribirá el guión de Capitán América 4 con Dalan Musson, uno de los escritores de la serie Disney+.

El final de temporada de Falcon and Winter Soldier terminó con Sam Wilson vistiendo un traje de Capitán América, muy parecido al que sale en el cómic, y así asumir oficialmente el escudo de Steve Rogers. Junto con Bucky Barnes, Sharon Carter y John Walker (ahora con el sobrenombre de US Agent), El cuarteto ayudó a detener a los Flag Smashers. La imagen del título final para Falcon y Winter Soldier cambió su redacción a Capitán América y Winter Soldier.

“Truth”, episodio 5 de Falcon and Winter Soldier, terminó con Sam abriendo el maletín de Wakandan que Bucky pidió en un favor. “One World, One People”, el final de temporada de Falcon and Winter Soldier, presentó oficialmente a Sam como el nuevo Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel con su disfraz de superhéroe rojo, blanco y azul.

Los fanáticos de MCU comenzaron a especular temprano el viernes por la mañana sobre la posibilidad de que Falcon y Winter Soldier reciban una segunda temporada en Disney +, especialmente en lo que respecta al Capitán América y la revelación del título de Winter Soldier en la final. “Capitán América” ​​y #FalconandWinterSoldierFinale fueron los temas de mayor tendencia en Twitter el viernes por la mañana.

Chris Evans interpretó previamente a Steve Rogers, también conocido como Capitán América, en el MCU en los filmes; Captain America: The First Avenger (2011); Captain America: The Winter Soldier (2014); y Captain America: Civil War (2016). También formó parte del conjunto de películas de Avengers: The Avengers de 2012, Avengers: Age of Ultron de 2015, Avengers: Infinity War de 2018 y Avengers: Endgame de 2019.

Marvel Studios / Disney+

Un informe de enero declaró que Chris Evans estaba programado para repetir su papel de Capitán América en el MCU, luego del retiro de su personaje en los momentos finales de Endgame. Sin embargo, el presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, Kevin Feige, desmintió los informes sobre el regreso de Chris Evans en marzo. “Ya casi nunca respondo no a nada porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede, pero ese rumor, creo, fue disipado bastante rápido por el hombre mismo”, dijo Feige. Esto fue en respuesta a que Evans tuiteó “Noticias para mí” después de comenzar a leer las especulaciones de enero.

Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly y Daniel Brühl. Toda la primera temporada está disponible para transmitir en Disney +.

*CBR/Marvel/Agencias