Lo que debes saber acerca “Nomadland”

La aclamada cinta, escrita y dirigida por Chloé Zhao, está basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, escrito por Jessica Bruder. Una de las características que le dan autenticidad al relato cinematográfico es que gran parte de quienes aparecen en ella no son actores profesionales, sino personas que viven la realidad que en ella se describe.

¿De qué trata?

La película que ha sido premiada en la mayoría de festivales y galas de cine de este año, narra la historia de una mujer que, luego de perderlo todo, decide dejar su pueblo natal para viaje por el oeste de Estados Unidos. En el camino encontrará a muchos nómadas que también buscan la manera de sobrevivir a las duras condiciones que les impone la falta de empleo formal.

¿A qué premios Oscar aspira?

Mejor película

Mejor director: Chloé Zhao

Mejor guion adaptado: Chloé Zhao

Mejor actriz: Frances McDormand

Mejor cinematografía : Joshua James Richards

Mejor edición: Chloé Zhao

Algunos de sus premios

Globos de Oro: Mejor película drama y dirección

Premios BAFTA: Mejor película, dirección, actriz y fotografía

Festival de Venecia: León de Oro (mejor película)

Festival de Toronto: Premio del público (Mejor película)

National Board of Review (NBR): Top 10 y Mejor fotografía

American Film Institute (AFI): Top 10 – Mejores películas del año

Critics Choice Awards: Mejor película, dirección, guion adaptado y fotografía

Premios Independent Spirit: Mejor película, dirección, fotografía y montaje

Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor dirección

Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor dirección

Sindicato de Productores (PGA): Mejor película

Sindicato de Directores (DGA): Mejor dirección

National Society of Film Critics: Mejor película, dirección, actriz y fotografía

Satellite Awards: Mejor película, dirección y actriz.

