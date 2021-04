El último episodio de Falcon and Winter Soldier retitula la serie

Los momentos finales de Falcon and Winter Soldier muestran a Sam Wilson y Bucky Barnes celebrando en la casa de la familia de Sam en Louisiana después de derrotar a los Flag Smashers. Después de que la cámara se vuelve negra, las palabras “Capitán América y el Soldado del Invierno” vuelven a aparecer en la pantalla. Vemos este nombre nuevamente después del primer conjunto de créditos, pero esta vez está precedido por “Marvel Studios Presents”, seguido de un nuevo Capitán América y la tarjeta de título de Winter Soldier.

Por supuesto, esto ha llevado a la especulación en Twitter de que cambiar el título de The Falcon and the Winter Soldier a Captain America and the Winter Soldier es un anuncio secreto de Marvel Studios para una segunda temporada. En el momento de escribir este artículo, “Capitán América” ​​es el tema de tendencia número 9 en los Estados Unidos, con #FalconandWinterSoldierFinale ocupando el primer lugar.

Sin embargo, Marvel Studios aún no ha anunciado oficialmente la segunda temporada de Falcon and Winter Soldier, o un spin-off titulado Captain America and the Winter Soldier. El presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, Kevin Feige, declaró que hay ideas para una segunda temporada de Falcon and Winter Soldier, aunque no confirmó esos planes.

“Es una pregunta divertida y nos preguntan mucho más en la televisión porque la gente espera que sea como la conocemos [de antemano]”, dijo Feige. “Realmente lo abordamos como lo hacemos con las películas, que es, ‘Será mejor que hagamos esto genial o no podremos hacer otra'”. También agregó que “ciertamente hay ideas” sobre cómo podría verse una Temporada 2 .

Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly y Daniel Brühl. Toda la primera temporada está disponible para transmitir en Disney +.