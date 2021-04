Por qué Bucky en un rol más importante de lo que parece en Avengers: Endgame

Es seguro decir que Avengers: Endgame tuvo el final más emotivo en el Universo Cinematográfico de Marvel hasta ahora, terminando muchos hilos y pasando el testigo a una nueva generación de héroes. La muerte de Tony Stark puede haber sido el peor de todos, pero también hubo un momento clave con un Steve Rogers mayor (Chris Evans) dándole el escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie).

Esto fue de particular interés para los fanáticos porque no estaba claro si Steve le había contado a Bucky sobre sus planes de quedarse en el pasado y entregar el escudo a Sam. Sin embargo, el último episodio de The Falcon and the Winter Soldier muestra que Bucky no solo sabía de esto, sino que también jugó un papel activo en la decisión.

En Endgame, Steve abrazó a Bucky y le dijo que estaría bien antes de regresar para volver a colocar las Infinity Stones en sus respectivas ubicaciones. Su misión era recortar líneas de tiempo ramificadas y arreglar el historial, pero los fanáticos se sorprendieron cuando superó su marca de tiempo y Hulk no pudo llevarlo a casa. Bucky sonrió maliciosamente como si supiera que Steve se quedó atrás para hacer una vida con Peggy Carter. Esto parece especialmente cierto teniendo en cuenta que dijo que extrañaría a Steve, lo que no debería ser el caso si creyera que Steve solo se iría por “cinco segundos”.

La mirada de sorpresa en el rostro de Bucky cuando el Viejo Steve reapareció cerca del lago, sin embargo, insinuó que podría no haber estado involucrado en el plan completo. Algunos asumieron que Bucky enviando a Sam a recoger el escudo y asintiendo con aprobación era simplemente que él y Steve estaban en la misma página después de ser mejores amigos durante tanto tiempo, conociendo los movimientos del otro casi telepáticamente. Aún así, aunque el equipo creativo mencionó que Bucky era un cómplice, esto no era técnicamente canon hasta ahora.

En la serie de televisión, como Bucky admite que se equivocó al asumir que Sam quería el escudo, especialmente sabiendo cómo Estados Unidos ha maltratado a los negros, confirma que estuvo al tanto del plan de Steve desde el principio. Estuvo de acuerdo con la idea de Steve de que Sam debería tomar el manto y continuar con el legado de Cap, sin que ninguno se diera cuenta de que era insensible y presuntuoso de su parte tomar esa decisión. Y cuando Sam abraza el escudo por fin, cuando se reconcilia con la reacción de Bucky en ese entonces, todo tiene sentido.

Cuando Steve le dijo que todo saldría bien y que lo extrañaría, Bucky lo abrazó y se hizo eco de su intercambio de El primer vengador, cuando Bucky dejó a Steve atrás y se fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Con los papeles ahora invertidos, es evidente que Bucky sabía que Steve se marchaba para embarcarse en una nueva vida con Peggy Carter. Al final, el ex Winter Soldier se aseguró de que Cap había elegido un sucesor al que apoyaba de todo corazón, lo que explica por qué Bucky se mostró tan inflexible en que Sam continuara con esa dinastía.

Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly y Daniel Brühl. Un nuevo episodio se estrena cada viernes en Disney +.

*Con información de CBR