Lo que debes saber acerca de “Judas y el mesías negro”

La cinta fue producida y dirigida por Shaka King, quien además, escribió el guion junto a Will Berson. Retrata un capítulo de la historia estadounidense en el que la represión racial era parte de la vida diaria de los ciudadanos.

¿De qué trata?

Cuenta la historia de cómo William O’Neal (Lakeith Stanfield), un criminal manejado por el FBI, se infiltra en los Pantera Negra, de Illinois Chicago para derrotar al líder Fred Hampton (Daniel Kaluuya).

En la trama el jefe del FBI, J. Edgar Roover (Martin Sheen) justifica todas las acciones porque ve a Hampton (el posible mesías) como una amenaza contra el estilo de vida americana. Incluso se atreve a categorizarlo como “peor que los soviéticos”.

O’Neal se gana la confianza de sus ahora jefes y sus acciones se vuelven efectivas para atrapar al líder. Él, mientras tanto recibe recompensas, aún así duda de su camino. Con el paso del tiempo descubrirá que las decisiones ya no están en sus manos.

¿A qué premios Óscar aspira?

Mejor película

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya

Mejor guion original: Will Berson, Shaka King, Kenny Luchas y Keith Lucas

Mejor fotografía: Sean Bobbit

Mejor canción original: Fight for you, de H.E.R., Dersnt Emile y Tiara Thomas

¿Qué premios ha obtenido?

Golden Globe: Mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya

Premios Bafta: Mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya

Critics Choice Awards: Mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya*

