Televisa y Univisión se unen para competir en streaming

Las dos mayores cadenas de televisión de habla hispana, la mexicana Televisa y la estadounidense Univisión, se fusionaron para conquistar un mercado potencial de 600 millones de personas que les permita competir con gigantes como Netflix, Amazon y Disney.



“Se crea una nueva empresa que se denominará Televisa-Univisión, dedicada a la producción y distribución de contenidos” en español, anunció la cadena mexicana en un comunicado.



Las dos televisoras apuntan así a su “trasformación digital para conquistar el mercado de streaming en español”. Con ese fin, el nuevo grupo lanzará una plataforma conjunta con un potencial de 600 millones de televidentes, detalló el anuncio.



De ese modo, las dos firmas pretenden aumentar su músculo para competir con Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, que “están invirtiendo muchos millones de dólares en la producción”, declaró Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Televisa.



Sus socios estratégicos serán el fondo de tecnología SoftBank, Google y el banco de inversión The Raine Group, especializado en el sector tecnológico.Televisa-Univisión alcanzará ventas por unos US$4,000 millones, subrayó el comunicado, indicando que las dos firmas esperan concluir la operación este año dependiendo del aval de los reguladores de México y Estados Unidos.



Televisa informó además que recibirá US$4,800 millones como parte del acuerdo.



Contenidos, el gran reto

Claudia Benassini, investigadora en comunicaciones de la Universidad La Salle de México, considera que el nuevo matrimonio televisivo tiene el reto de mejorar sus contenidos para llegar a ser un competidor de peso.



Deberá “definir a qué audiencia quieren llegar y después hacer una selección de los contenidos pero no solo a partir de archivos, tendrán que producir contenidos que realmente sean atractivos”.



Netflix lidera ampliamente el mercado de video bajo demanda en México con 74.6% de las suscripciones, seguido de Amazon Prime Video (8.5%) y la recién llegada Disney+ (5.3%), según la consultora The Competitive Intelligence Unit. Blim, de Televisa, tiene 1.9% del mercado.



Fútbol y noticieros, fuera

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró este miércoles la fusión, destacando que Televisa será el accionista mayoritario con 45% de la participación, además de los impuestos que recibirá el Estado mexicano. “En esta sociedad, y que por eso vemos con buenos ojos, prevalece la inversión de mexicanos”, señaló el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matutina.”Les expresé mi satisfacción. Solo les pedí que empeñaran su palabra de que (…) no se permita la xenofobia ni la discriminación y que se respete la dignidad de los mexicanos” en los contenidos televisivos, destacó López Obrador.



Las dos cadenas, con relaciones comerciales desde hace más de seis décadas, habían creado recientemente TUDN, un canal de televisión por suscripción especializado en deportes.



El nuevo acuerdo abarca televisión abierta, por suscripción, digital y transmisiones en vivo.Televisa, en tanto, conserva el negocio de televisión por cable e internet con las compañías IZZI y Sky, además de las transmisiones del fútbol y sus noticieros, entre otros.”La división de Noticieros no entra dentro en la fusión de Televisa-Univisión. Noticieros será una nueva empresa que le dará servicio a esta nueva Televisa-Univisión. Esa nueva empresa de noticias es 100% mexicana”, informó Azcárraga.



El anuncio resaltó que el stock de ambas empresas abarcará más de 300.000 horas de programación, el “depósito más grande de contenidos y propiedad intelectual en español”. En 2020 la televisora mexicana produjo más de 86.000 horas de contenido de entretenimiento, deportes, noticieros y eventos especiales.”Con la escala que resulta de la combinación, Televisa-Univisión” aumentará esa capacidad, sobre todo en México, lo que permitirá “apalancar el lanzamiento de su plataforma global OTT (aplicaciones que ofrecen contenidos de video a través de internet)”, sostuvo Televisa.