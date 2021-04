Serie “Se rentan cuartos” visibiliza a la comunidad LGBT+ y apoya la equidad

La actriz mexicana Alejandra Ley se sumó a la tercera temporada de la serie de comedia “Se rentan cuartos”, una serie que da voz de forma digna a la comunidad LGBT+ y apoya la equidad de género en la pantalla.

“Me encanta que se esté visibilizando a las lesbianas porque a veces nunca existimos (en ficciones), además ahora somos el mismo número de hombres y de mujeres en el elenco y eso también carga la historia al mundo de las mujeres que antes era muy masculino”, dijo este miércoles a Efe Ley.

La serie, protagonizada por Itatí Cantoral, sigue la historia de una familia que tras verse desplazada de su estatus social al caer en bancarrota, tiene que vivir en la única propiedad que les queda, una casona vieja ubicada en un barrio popular de la Ciudad de México, que tendrán que convertir en una casa de huéspedes.

La historia muestra una “lucha de clases” con la que hacen una crítica social de forma entretenida en la que los personajes aprenderán a la buena o a la mala a ser humildes, sencillos y entender el amor fraternal.

“Me encanta que el humor que se maneja no tenga tabúes ni límites y que podemos decir muchas cosas que en otros canales no se dicen, como eso de que puede haber una pareja lésbica, cosa que no sucede en televisión abierta y si sí sucede, existe de otra manera”, añadió Ley.

Al elenco se suma también la cantante y actriz Regina Orozco en esta nueva temporada que llega este miércoles a Comedy Central y el 15 de abril a la plataforma digital Paramount+ en donde ya están las dos temporadas anteriores.

Orozco interpretará a Mamanacha, mientras que Alejandra dará vida a su novia Megan y ambas viven un amor puro y aspiran a vivir juntas por siempre.

“Se rentan cuartos” también tiene en su elenco al nominado al Ariel Armando Hernández, así como a María Chacón, Paco Rueda, Yare Santana, Irving Peña y Carlos Espejel.

Dentro de la serie, también existirá un reencuentro del elenco de la película de “Amarte Duele” (2002), con la participación especial de Ximena Sariñana y Fernando Peña.

La serie se asemeja a una puesta en escena al contar con público asistente y ser grabado en una sola toma. Esto ha supuesto un reto para los actores pero que también se ha convertido en la parte favorita de los espectadores.