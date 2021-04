Los reviews de Mortal Kombat la elogian como una película violentamente divertida

Las primeras revisiones para el reinicio de Mortal Kombat han subido, y parece que los fanáticos pueden prepararse para celebrar una fuerte adaptación. La película no se estrena en Estados Unidos hasta el 23 de abril, pero ya se estrenó en varios territorios y el consenso de la crítica hasta ahora es una excelente señal. Mortal Kombat está protagonizada por Lewis Tan, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Jessica McNamee, Ludi Lin, Mehcad Brooks y Josh Lawson y está dirigida por Simon McQuoid.

La historia de las adaptaciones de películas de videojuegos está llena de intentos mediocres, decepcionantes y francamente malos. La película de 1995 Mortal Kombat se ha mantenido durante décadas como uno de los mejores ejemplos del género, pero su secuela, Mortal Kombat: Annihilation de 1997, fue ampliamente criticada. Cuando se conoció por primera vez la noticia de un reinicio de acción en vivo, se recibió tanto con entusiasmo como con una inquietud comprensible. Ahora, sin embargo, parece que los fanáticos de la franquicia finalmente podrán respirar aliviados.

Las primeras reseñas de Mortal Kombat están publicadas, y el punto es una película divertida y emocionante que abarca su material original. Puede que no sea la historia más profunda o compleja, pero la coreografía de lucha y el trabajo de acrobacias ya están recibiendo grandes elogios. Parece que los fanáticos de los juegos, en particular, estarán satisfechos con la forma en que se manejan los personajes y la tradición. Echa un vistazo a algunas de las primeras reseñas de Mortal Kombat a continuación.

“Por cada paso hacia atrás que da, Mortal Kombat luego rápidamente la bicicleta voladora se abre camino nuevamente hasta el punto en que salí del cine no solo completamente entretenido, sino en realidad con el siguiente capítulo burlado en sus momentos finales. Con solo un precio informado de 50 millones de dólares, la película no necesitará hacer mucho para alcanzar el punto de equilibrio y garantizar una secuela, así que esperemos que 2021 no provoque una fatalidad en esta franquicia “.

Kervyn Cloete, golpe crítico