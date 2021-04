Netflix obtiene derechos exclusivos sobre varias de las películas Sony

Netflix se convertirá en el hogar exclusivo de los estrenos teatrales de Sony después de firmar un primer acuerdo de licencia de ventana de pago de varios años con el estudio.

Según The Hollywood Reporter, el acuerdo entrará en vigor en 2022 e incluye a Morbius, Uncharted y la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Spider-Man: No Way Home y Venom: Let There Be Carnage, que se lanzarán en 2021, no están incluidos y no se transmitirán en Netflix como parte de este acuerdo. Sin embargo, las futuras películas de Spider-Man y Venom irán a Netflix. (Las diversas series de televisión animadas basadas en Spider-Man permanecerán en Disney +). Finalmente, el acuerdo también permite a Netflix licenciar títulos seleccionados de la enorme biblioteca de películas de Sony.

Netflix también se comprometió a financiar un número indeterminado de proyectos que Sony pretende realizar directamente para streaming. Sin embargo, Sony dejó en claro que planea mantener sus planes de estreno en cines “a su volumen actual”. Esto parecería indicar que los estrenos teatrales y la transmisión el mismo día, similar a la estrategia de HBO Max 2021 para películas como Godzilla vs. Kong y Wonder Woman 1984, están fuera de la mesa por ahora.

“En Sony Pictures, producimos algunos de los mayores éxitos de taquilla y las películas más creativas y originales de la industria. Este emocionante acuerdo demuestra aún más la importancia de ese contenido para nuestros socios de distribución a medida que aumentan su audiencia y ofrecen lo mejor en entretenimiento” Keith Le Goy, presidente de distribución mundial de Sony.

La noticia llega cuando los principales estudios como Disney y Warner Bros. continúan eliminando contenido de los streamers para construir sus propias plataformas. Recientemente, se reveló que Netflix podría perder los derechos para transmitir las películas de Illumination Entertainment, que incluyen la franquicia Despicable Me, a Peacock de NBCUniversal. De los cinco estudios principales, Sony es el único que no cuenta con un servicio de transmisión.

El acuerdo es el último de una serie de grandes movimientos de Netflix, ya que trabaja para aumentar su biblioteca. En marzo, el streamer compró el derecho a Knives Out 2 y Knives Out 3 por $ 450 millones. La primera película recaudó $ 311 millones en todo el mundo con un presupuesto de solo $ 40 millones.

Starz, que es propiedad de Lionsgate, había sido el principal socio de transmisión de Sony hasta ahora. Lionsgate también fue el estudio detrás de Knives Out.