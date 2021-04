Netflix estrena los pósters de personajes heredados de Júpiter

Cinco nuevos pósters de los personajes de Netflix se centran en la familia Sampson superpoderosa y sus alter-egos.

Los carteles se lanzaron a través de la cuenta oficial de NX de Netflix en Twitter, y cada cartel presentaba a un miembro de la familia Sampson superpoderosa. Utopian de Josh Duhamel se mantiene alto, al igual que Lady Liberty de Leslie Bibb y Brainwave de Ben Daniels. Completan los carteles Brandon Horton y Elena Kampouris como los hijos de los utópicos, Brandon y Chloe Sampson, con Brandon tomando el apodo de Paragon.

Cada póster también presenta un eslogan diferente. Lady Liberty tiene “Protect Your Destiny”, mientras que Brainwave tiene “Imagine Your Dynasty”, lo que insinúa las intenciones menos que nobles del personaje de la serie de cómics que se materializa. En contraste, el cartel de Brandon luce el lema “Duda de tu destino”, mientras que el de Chloe presenta “Escape The Dynasty”. El co-creador y productor ejecutivo de Jupiter’s Legacy, Mark Millar, había insinuado previamente la disfunción en la familia Sampson, comparando su dinámica con una versión superpoderosa de las Kardashian.