Into the Spider-Verse 2 contará con un personaje retro de los 90’s

That Hashtag Show informa que Christopher Daniel Barnes está en conversaciones finales para aparecer en la secuela de la exitosa película animada de Sony. Han escuchado que su papel será pequeño, pero el actor dará voz a la versión del personaje que apareció en la serie animada de los 90, Spider-Man: The Animated Series, y la película incluso replicará el estilo del programa. El informe afirma que Barnes aparecerá en algunas escenas clave antes de aparecer durante el final de la película. También se burlan de personajes adicionales de otros medios de Spider-Man, aunque no se dieron otros detalles.

Barnes prestó su voz a Peter Parker / Spider-Man en 65 episodios de la serie de 1994 a 1998. También apareció en muchos otros programas animados de Spider-Man y en múltiples juegos de Spidey, interpretando a Spider-Man Noir, Spider-Man 2099, Spyder-Knight, Electro, Vulture y más.

La primera película de Spider-Man: Into the Spider-Verse contó con numerosos personajes de cómics de Marvel’s Spider-Verse, con una versión de Peter Parker incluso aparentemente extraída de la trilogía de películas de Sam Raimi. Se le unieron Miles Morales, Gwen Stacy, Penny Parker, Spider-Ham, Spider-Man Noir y otro Peter Parker. La escena posterior a los créditos vio a Spider-Man 2099 saltar a una dimensión basada en la serie Spider-Man de 1967, donde se encontró con el ahora infame Spider-Man. Con muchos otros programas animados y películas con el personaje para elegir, ciertamente no hay escasez de cameos para usar en la secuela.

La película aún no tiene un título o trama oficial, pero se dice que presenta al villano The Spot, que puede saltar adecuadamente a través de las dimensiones usando pequeños portales. Los rumores también han indicado que Silk hará su debut en la película. Actualmente, Sony está preparando un programa de televisión de acción en vivo para Amazon con el héroe, uno de los muchos proyectos que llevarán a los personajes de Spider-Man de Sony a la acción en vivo por primera vez.

La secuela ha estado en producción desde el verano pasado y llegará el próximo otoño. Joaquim Dos Santos dirigirá con Phil Lord y Christopher Miller como productores junto a Amy Pascal de Sony, quien produce las películas de acción en vivo de Spider-Man con Marvel Studios. El compositor Daniel Pemberton también regresará para la secuela.

*Con información de CBR