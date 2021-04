Netflix adquirió los derechos para la nueva película de terror de Sam Raimi

Después de varios cortos, Sam Raimi saltó a la fama a principios de la década de 1980. A pesar de hacerse un nombre con un horror tan oscuro, cómico y salpicado de sangre como las películas de Evil Dead, Raimi disfrutó de una carrera variada en las décadas siguientes. Tanto produciendo como dirigiendo, sus propuestas abarcaron géneros y pantallas bendecidas tanto grandes como pequeñas.

Raimi, por supuesto, ha estado ocupado dirigiendo Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Además de eso, tiene varios otros proyectos en trámite. Ese proyecto, sin embargo, marcó su primer regreso al género de superhéroes desde que concluyó su popular trilogía Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. A pesar de solo producir Every House is Haunted, cualquier conexión que lo lleve de regreso al horror manifiesto seguramente será acogida positivamente por los fanáticos.

Corin Hardy dirigirá la película que producirá Sam Rami

Según Deadline, Rami volverá al horror al producir Every House is Haunted. La película estará basada en un guión de Jason Pagan y Andrew Deutschman. Sin embargo, Raimi no se desempeñará como director y Corin Hardy asumirá la silla. Según el medio, Netflix derrotó a toda competencia por los derechos. No se informó cuándo comenzaría la producción.

Every House is Haunted se basará en la colección homónima de cuentos de Ian Rogers. La sinopsis oficial dice: Un investigador de seguros intenta desacreditar las afirmaciones de que la muerte de una pareja fue causada por una casa encantada, pero sus dudas son desafiadas por un psíquico y los misteriosos sucesos que presencia con sus propios ojos. Pasará algún tiempo antes de que Netflix anuncie una posible fecha de lanzamiento.

*Con información de DeadLine