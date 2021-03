Una Nueva película de Transformers está en desarrollo diferente a la franquicia principal

Paramount está desarrollando una nueva película de Transformers que está separada de la franquicia principal. La primera película de Transformers de acción real se estrenó en 2007. Esa película se convirtió en un gran éxito, recaudando más de 700 millones de dólares en taquilla. Desde entonces, la franquicia Transformers se ha convertido en un fenómeno global que ha generado 5 secuelas y ahora 2 spin-offs. Michael Bay dirigió y produjo las primeras 5 películas, mientras que Travis Knight de Laika dirigió Bumblebee.

Esta popular serie ha producido grandes éxitos como Transformers: Age of Extinction de 2014, que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla. Desafortunadamente, su película de seguimiento, Transformers: The Last Knight, ganó mucho menos con un poco más de 600 millones de dólares en taquilla. La película de 2018, Bumblebee, ganó aún menos con 469 millones de dólares. Estas ventas decrecientes hicieron que algunos críticos sugirieran que tal vez el público finalmente se cansó de la franquicia.

Sin embargo, ahora THR informa que Paramount todavía está desarrollando más películas de Transformers. Esta nueva película se llevará a cabo por separado de la serie establecida de Michael Bay. Marco Ramirez, el showrunner del programa Marvel de Netflix, The Defenders, escribirá el guión. Dirigirá Manuel Soto, de Charm City Kings. A partir de ahora, se sabe poco sobre la trama de la película. Paramount también está haciendo una séptima película de Transformers que será dirigida por Stephen Caple Jr. de Creed II.

Con dos películas de Transformers ahora en desarrollo, esto significa que Paramount todavía está comprometido con la marca a pesar de la disminución del interés. En el Hollywood actual, las franquicias y la propiedad intelectual reconocible lo son todo. Es por lo que los estudios están pujando más solo por tener en sus servicios de transmisión. Las películas de franquicia, después de todo, todavía dominan la taquilla en comparación con la tarifa original. Paramount no tiene tantas de estas marcas megalíticas que tienen competidores como Disney y Warner Bros. Transformers es una de las pocas IP enormes que posee Paramount, por lo que probablemente el estudio no permitirá que la marca se extinga pronto.

Transformers / Paramount Pictures

La contratación de Ramírez, Soto y Caple también muestra cómo Paramount está comenzando a trabajar con voces más diversas detrás de la cámara. Esto se produce a medida que más y más estudios buscan la diversidad dentro de sus proyectos después de años de controversias sobre la falta de representación de diversos creadores en Hollywood. Es genial ver a un estudio importante como Paramount intentar solucionar este problema y buscar más representación detrás de la pantalla y en la cámara. La nueva película de Transformers sería la primera de la serie en tener este tipo de diversidad, y será interesante ver cómo se desempeñan en la taquilla en el futuro.