Warner Bros. estrena el primer tráiler oficial de The Suicide Squad de James Gunn

El tráiler ofrece a los fanáticos una mirada intensa y sin censura de lo que pueden esperar de la última salida de acción en vivo de Task Force X, y está claro que no todos los habitantes de la villana isla de inadaptados de DC están listos para ver la próxima misión.

Programado para estrenarse en cines y en HBO Max el 6 de agosto, The Suicide Squad sirve como un reinicio suave de la película Suicide Squad de DC Extended Universe de 2016, dirigida por David Ayer. La toma de Gunn presenta a algunos miembros del elenco que regresan de la película de Ayer, principalmente, Viola Davis como Amanda Waller, Joel Kinnaman como el coronel Rick Flag, Jai Courtney como el Capitán Boomerang y Margot Robbie como Harley Quinn. También presenta muchas caras nuevas al DCEU, incluido John Cena como Pacificador. En particular, el ex campeón de la WWE volverá a interpretar el papel de una serie en solitario de Peacemaker, que se espera que se estrene en HBO Max a principios del próximo año.

Bienvenido al infierno, también conocido como Belle Reve, la prisión con la tasa de mortalidad más alta en los EE. UU. donde están los peores supervillanos y donde harán cualquier cosa para escapar, incluso unirse al grupo de trabajo súper secreto y súper sombrío Task Force X ¿La misión de vida o muere de esta ocasión? Reúne una colección de contras, incluidos Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn. Luego, ármalos con fuerza y ​​déjalos caer (literalmente) en la remota isla de Corto Maltese, infundida por enemigos.

Caminando a través de una jungla repleta de adversarios militantes y fuerzas guerrilleras a cada paso, el Escuadrón está en una misión de búsqueda y destrucción del Coronel Rick Flag.

Escrita y dirigida por James Gunn, The Suicide Squad está protagonizada por Viola Davis como Amanda Waller, Joel Kinnaman como Rick Flag, Michael Rooker como Savant, Flula Borg como Javelin, David Dastmalchian como Polka-Dot Man, Margot Robbie como Harley Quinn, Daniela Melchior como Ratcatcher 2, Idris Elba como Bloodsport, Mayling NG como Mongal, Peter Capaldi como The Thinker, Alice Braga como Solsoria, Sylvester Stallone como King Shark, Pete Davidson como Blackguard, Nathan Fillion como TDK, Sean Gunn como Weasel, Jai Courtney como Capitán Boomerang , John Cena como Pacificador, con Steve Agee, Taika Waititi y Storm Reid. La película llega a los cines y a HBO Max el 6 de agosto.