Netflix: Halle Berry se une a Mark Wahlberg en un mundo de espías

Halle Berry tendrá un papel protagónico junto con Mark Wahlberg en Our Man from New Jersey, la próxima película de espías para Netflix, reportaron medios internacionales.

Wahlberg también producirá la películas, en colaboración con Stephen Levinson, tras el exitoso lanzamiento de Spenser Confidential el año pasado en la plataforma de streaming. El guión de la película proviene del guionista David Guggenheim (Safe House, Designated Survivor), basado en una idea de Levinson.

Los detalles de la trama y el papel de Berry se mantienen en secreto, pero la película se describe como “un James Bond obrero”.

La premisa de la película suena como un territorio familiar para Berry, después de que interpretó a Jinx junto a Bond de Pierce Brosnan en 007: Otro Día para Morir, de 2002.

Desde entonces, Berry ha acumulado un currículum en las películas de acción. Después de interpretar a Storm en la franquicia de X-Men, Berry protagonizó recientemente John Wick: Capítulo 3 – Parabellum y acaba de terminar la filmación de Moonfall de Roland Emmerich.

El nuevo proyecto también continúa la relación de Berry con Netflix, que recientemente tuvo su debut como directora en Bruised. Berry también protagoniza la película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, interpretando a una luchadora de artes marciales mixtas.

Berry ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por El Pasado nos Condena en 2002, convirtiéndola en la primera (y todavía única) mujer negra en ganar el premio. Berry también ha ganado los premios Emmy, Golden Globe, SAG y NAACP Image Award por Introducing Dorothy Dandridge, la cual produjo.