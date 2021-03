Ghost of Tsushima tendrá su propio filme de la mano del director de John Wick

El director de John Wick, Chad Stahelski, está dirigiendo una adaptación cinematográfica del popular videojuego Ghost of Tsushima para Sony Pictures.

Según Deadline, Stahelski producirá la película Ghost of Tsushima junto a Alex Young y Jason Spitz para su productora 87Eleven Entertainment. Sucker Punch Productions, que desarrolló el juego de lucha de samuráis, será el productor ejecutivo del largometraje, con Asad Qizilbash y Carter Swan como productores para PlayStation Productions.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Chad y 87Eleven Entertainment para llevar su visión de la historia de Jin a la pantalla grande. Nos encanta trabajar con socios creativos como Chad, que sienten pasión por nuestros juegos, lo que garantiza que podamos crear adaptaciones enriquecedoras que entusiasmará a nuestros fans y nuevas audiencias “ Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions

Ghost of Tsushima ostenta el título como la exclusiva de venta más rápida para PlayStation 4, con un total de más de cinco millones de copias vendidas desde su debut en julio de 2020. Otros proyectos de PlayStation en desarrollo para la adaptación de Sony incluyen una película de Uncharted protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg, y The Last of Us para HBO.

*Con información de Deadline y Cbr.com