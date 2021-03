En qué se diferenciará la película de Rick Grimes de The Walking Dead del programa

Cuando Rick Grimes regrese al universo de The Walking Dead en su propio largometraje, será el mismo personaje, pero la historia que lo rodea tendrá un tono muy diferente al de la exitosa serie de AMC.

El creador de The Walking Dead, Robert Kirkman, habló sobre hacer una película centrada en Rick, según informó por ComicBook.com. Él ve una gran diferencia en la creación de una historia de conjunto con un elenco en constante cambio como el de The Walking Dead y su serie derivada Fear the Walking Dead, frente a una historia centrada en un solo personaje.

“Creo que el programa es en gran medida una historia de conjunto y esta es una historia de Rick. Entonces, creo que poder concentrarme más en Rick como personaje y hacer más con él es realmente genial”. Robert Kirkman

Sketch por Tony Moore

Rick fue el primer personaje en aparecer en The Walking Dead, con su episodio piloto centrado en él explorando el apocalipsis zombie por su cuenta. Durante varias temporadas siguió siendo un personaje central, pero a medida que otros fueron introducidos gradualmente y sus propias historias se expandieron, el foco de atención se apartó de él y se convirtió en un verdadero espectáculo de conjunto.

Rick fue visto por última vez en la temporada 9, herido y considerado muerto por sus antiguos compañeros. Se espera que la película centrada en él, que está pensada como la primera de una trilogía, llene los vacíos sobre lo que ha estado haciendo desde entonces.

“Creo que será un tipo muy diferente de historia de Walking Dead, lo cual es realmente emocionante“, continuó diciendo Kirkman. “Sabes, cuando estás haciendo algo como esto tienes que asegurarte de que tenga sentido que sea una película. Esto no es solo una especie de expansión de lo que esperas del programa. Esto es algo será muy diferente, pero será el Rick Grimes que todos conocemos y amamos“.

En un guiño a los muchos retrasos que han enfrentado los proyectos de cine y televisión durante el año pasado, agregó: “Y estoy muy emocionado de que la gente finalmente lo vea cuando se lance en 2032“.

Dirigida por Rosemary Rodríguez, la película sin título The Walking Dead actualmente no tiene fecha de estreno. The Walking Dead está protagonizada por Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Christian Serratos, Jeffrey Dean Morgan, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton y Cooper Andrews. La serie se transmite AMC+.