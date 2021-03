John Wick 4 y John Wick 5 ya no se filmarán consecutivamente

Desde que salió la película original de John Wick en 2014, la franquicia se ha convertido en una de las propiedades de acción definitorias de esta era. Impulsado por la intensa dedicación de Keanu Reeves a su oficio y piezas bellamente coreografiadas, John Wick solo se ha fortalecido con el tiempo. La entrada más reciente, John Wick: Capítulo 3 – Parabellum de 2019, recaudó Us$327.2 millones en todo el mundo, alentando a Lionsgate a continuar la serie. El estudio no tiene planes de desacelerar, con John Wick 4 y John Wick 5 en proceso.

John Wick 4 ha estado en desarrollo desde que se estrenó John Wick 3, pero la noticia de una quinta película no fue oficial hasta el año pasado, cuando Lionsgate anunció su intención de filmar John Wick 4 y John Wick 5 consecutivamente después de que Reeves terminara trabajar en The Matrix 4. Por supuesto, dado el estado actual del mundo, incluso los planes mejor diseñados están sujetos a cambios en cualquier momento, y parece que Lionsgate está cambiando algunas cosas con respecto a John Wick.

Según Collider, las próximas dos secuelas de John Wick ya no se filmarán una tras otra. En cambio, solo John Wick 4 comenzará la fotografía principal durante el verano, siendo junio la fecha prevista. Según se informa, la película se rodará en Berlín, París, Nueva York y Japón (lo que sugiere que la historia tiene un alcance global). No se sabe cuándo entrará en producción John Wick 5.

No es sorprendente que la estrategia de Lionsgate haya sido alterada. A medida que el equipo busca abrirse camino en la producción en medio de una pandemia global en curso, el estudio puede sentir que es más inteligente concentrarse en una sola película y completarla antes de pasar a la siguiente. Sin duda, habrá protocolos de salud y seguridad en el set de John Wick 4, lo que significa que la filmación podría ir a un ritmo más lento que antes. Además, podría haber retrasos si alguien da positivo por COVID-19. Dado que John Wick 4 tiene una fecha de lanzamiento en mayo de 2022 (y John Wick 5 aún no tiene fecha de lanzamiento), la cuarta película es la mayor prioridad. Es más importante para Lionsgate terminar John Wick 4 a tiempo para que puedan (con suerte) cumplir con su horario.

Siempre que todo vaya bien, lo ideal es que no haya mucho retraso entre John Wick 4 y John Wick 5, especialmente porque este último ya se ha alineado. Quizás John Wick 5 ingrese a la fotografía principal en algún momento en 2022 para llegar a un lanzamiento en 2023. Algo de eso dependerá de cómo se vea el calendario de Reeves en el futuro. Recientemente firmó para protagonizar una adaptación de su cómic BRZRKR para Netflix, pero aún no se ha anunciado una línea de tiempo. Independientemente, considerando lo popular que ha demostrado ser John Wick, Lionsgate no querrá esperar demasiado para que John Wick 5 despegue.