Helen Mirren será un semidiós en la secuela de Shazam! Fury of the Gods

Según The Hollywood Reporter, Mirren interpretará a Hespera, que es la hija de Atlas y la hermana del personaje sin nombre de Rachel Zegler. Si bien las fuentes indican que Hespera, que no tiene una contraparte de DC Comics, será el villano de la película, es posible que los personajes de Mirren y Zegler terminen del lado de Billy Batson (Asher Angel) y su contraparte superhéroe Shazam ( Zachary Levi).

Shazam!, que se estrenó en los Estados Unidos en 2019, sigue a Jack de 14 años, quien tiene la habilidad de convertirse en un héroe adulto llamado Shazam. Con la ayuda de su hermano adoptivo Freddy, Jack puede dominar sus habilidades, incluido el vuelo, la súper velocidad y los rayos, para derrotar al malvado Sivana, quien se alió con los Siete Pecados Capitales. La película recaudó Us$365 millones en la taquilla mundial que la convirtió en la tercera película más taquillera de DC Extended Universe (DCEU), por delante de Birds of Prey y Wonder Woman 1984.

El director David F. Sandberg volverá a dirigir la secuela, que comenzará a filmarse en mayo. Originalmente programada para llegar a los cines el 1 de abril de 2022, la película se ha retrasado dos veces, siendo la fecha de lanzamiento más reciente el 2 de junio de 2023.

DC y Warner Bros. tienen varias películas de DCEU programadas para llegar a los cines antes de Shazam! Fury of the Gods, incluyendo The Suicide Squad de James Gunn el 6 de agosto, The Flash de Andy Muschietti el 4 de noviembre de 2022 y Aquaman 2 de James Wan el 16 de diciembre de 2022. Otras películas en desarrollo incluyen New Gods, Batgirl, Static Shock , The Trench, Wonder Woman 3 y Zatanna. La compañía también tiene series derivadas de televisión basadas en The Batman y el personaje de The Suicide Squad, Peacemaker, que irá a HBO Max.

El enemigo mortal de Shazam!, Black Adam, también tendrá su propia película protagonizada por Dwayne Johnson. Si bien Black Adam perdió su fecha de lanzamiento debido a la pandemia de coronavirus, la filmación comenzará en abril próximo a rodarse.

Dirigida por David F. Sandberg, Shazam! Fury of the Gods está protagonizada por Zachary Levi como Shazam, Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman, Asher Angel como Billy Batson, Marta Milans como Mama Rosa, Helen Mirren como Hespera y Rachel Zegler en un papel no revelado. La película llega a los cines el 2 de junio de 2023.

