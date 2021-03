“Hard” y el cambio en el entretenimiento brasileño

La miniserie Hard estrenó recientemente nuevos capítulos por HBO. Es la historia de Sofía, un ama de casa a quien la vida se le cae a pedazos de un momento a otro con la muerte accidental de su esposo.

Pero con el deceso llega también el reto de hacerse cargo de la empresa familiar. En el camino, Sofía descubre que lo que pensaba era una compañía tecnológica es en realidad una productora de cine para adultos.

Es una apuesta en clave de humor negro. Desde la comedia, la producción aborda temas relacionados con la industria pornográfica –una marcada por las luces y las sombras. Las dos temporadas ya están disponibles en las plataformas de HBO.

Hubo un tiempo en el que las novelas brasileñas eran éxito seguro en la televisión latinoamericana. Desde Pantanal a Xica, las historias que surgían del gigante suramericano mostraban lo mejor y lo peor del ser humano, así como producciones de gran envergadura.

Con el tiempo y la llegada de la época del streaming la tendencia cambió. De Brasil resuenan más sus series (y miniseries), la mayoría de ellas por medio de plataformas digitales. Hard es una de ellas y junto con producciones como El negocio abordan temáticas eróticas desde HBO.

En semanas cercanas al estreno de la segunda temporada, elPeriódico conversó con Fernando Alves Pinto, quien interpreta a Pierre en la ficción brasileña.

Acerca del cambio en el interés general por los contenidos de Brasil, dio su espacio a la novela como precursora. “La novela siempre fue fuerte, con la llegada de internet enflaqueció la televisión normal. Lo que es interesante de las series es que son de empresas extranjeras, como Amazon, HBO, no son basadas en Brasil. El problema económico de Brasil no influye tanto como lo hace en la televisión o el cine brasileño”, expuso en comunicación digital.

Para el actor, con las series la dramaturgia es más fuerte. Es una combinación entre “cinema y novela”. Historias que antes no debían cortarse para adptarlas al tiempo de una película, ahora se pueden trabajar de mejor manera: “Muchos libros se pueden hacer ahora que tenemos una serie”.

“Fuera del carnaval, la sociedad es muy conservadora”. Fernando Alves Pinto

A pesar de aceptar que como equipo vieron mucha pornografía para entrar en personajes, Alves también acepta que es una industria con prejuicios. Según relata, una posibilidad de cambio es “la entrada de las mujeres y el feminismo”. “El porno clásico es la mujer como objeto. Está dejando de tener la fuerza que tenía. Es un juego de dos lados. Lo mejor es la mezcla de la visión femenina y masculina”, comenta.

Ante la posibilidad de banalizar una industria con luces y sombras, el actor defiende la postura de la serie desde su posición de comedia leve. “Hay riesgo de banalizar, pero no creo que lleguemos a eso. No es profunda. Al contrario, tiramos un poco el prejuicio de cómo las personas que trabajan son demoniacas. El sexo es algo bueno y divertido. No se pueden tener los dogmas arriba”.