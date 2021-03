Disney retrasa Shang-Chi de Marvel, Free Guy y The King’s Man

Disney reveló que Shang-Chi llegará a los cines el 3 de septiembre. La medida sigue al anuncio de que Black Widow debutará el 9 de julio en los cines y en el Premier Access de Disney+. Por ahora, Shang-Chi seguirá siendo un estreno teatral exclusivo y no afectará la fecha de lanzamiento del 5 de noviembre de Eternals, lo que significa que Marvel Studios aún lanzará cuatro películas este año por primera vez y Spider-Man: No Way Home de Sony llegará en diciembre.

Junto con la película de MCU, la comedia de videojuegos de Ryan Reynolds Free Guy ahora llegará a los cines el 13 de agosto, mientras que la precuela de The King’s Man se estrenará el 22 de diciembre. Disney también retrasó Deep Water al 14 de enero de 2022 y Murder on the Orient Express, secuela de Death on the Nile, hasta el 11 de febrero de 2022.

Disney también anunció que Cruella llegará a Disney+ Premier Access el mismo día de su estreno en cines, el 28 de mayo y la película de Pixar Luca ahora se estrenará exclusivamente en Disney+ como un título regular “gratuito” para los suscriptores el 18 de junio.

Como suele ser el caso con un lanzamiento de Marvel, no se sabe mucho sobre Shang-Chi además de su elenco y equipo creativo. La película proporcionará a Marvel su primer protagonista asiático-estadounidense y se centrará en la organización de los Diez Anillos de la que se burló por primera vez en Iron Man de 2008. También revelará el mandarín real, a diferencia del personaje Trevor Slattery (Ben Kingsley) interpretado en Iron Man 3. Aunque no se ha lanzado una mirada oficial a la película, una filtración de LEGO ofreció el primer vistazo al disfraz de MCU de Shang-Chi.

With both Black Widow and Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings moving back a few months, here's the updated MCU calendar for theatrical release dates: pic.twitter.com/mFsSquofk7 — Fandango (@Fandango) March 23, 2021

Free Guy, dirigida por Shawn Levy y escrita por Matt Lieberman y Zak Penn, está protagonizada por Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar y Taika Waititi. La película llega a los cines el 13 de agosto.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Daniel Callaham, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está protagonizada por Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Jiang Nan, Meng’er Zhang. Ronny Cheng, Fala Chen y Jiang Len. La película llega a los cines el 3 de septiembre.

Dirigida por Matthew Vaughn, The King’s Man está protagonizada por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou y Charles Dance. La película llega a los cines el 22 de diciembre.