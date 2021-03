Los Premios de la Academia no tendrán anfitrión por tercer año consecutivo

Los Óscar no tendrán anfitrión por tercer año consecutivo. Ser anfitrión de los Premios de la Academia es una tradición que se remonta al debut de la ceremonia en 1929, cuando las funciones de MC fueron co-manejadas por el actor Douglas Fairbanks y el director William C. deMille. Aparte de los dos Oscar anteriores y algunas excepciones notables, casi todas las iteraciones de la exhibición anual de The Academy han sido presentadas por uno, dos o varios talentos famosos.

Ahora, Deadline informa que los Óscar del 25 de abril volverán a depender de un elenco rotativo de presentadores de premios, en lugar de un solo anfitrión o anfitriones. Los productores Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh no han revelado muchos detalles de cómo se desarrollará la edición pandémica de la entrega de premios, aunque aparentemente hay ofertas para algunos presentadores potenciales. La 93a entrega de los Premios de la Academia se transmitirá en gran parte desde la famosa Union Station de Los Ángeles, con algunas imágenes provenientes de la casa tradicional del evento desde 2001, The Dolby Theatre.

Desde los conciertos consecutivos de Jimmy Kimmel como anfitrión en 2017 y 2018, la Academia ha presentado una alineación de talentos más flexible. La decisión fue recibida con elogios generales y un modesto aumento en las calificaciones, generalmente atribuido al ritmo más rápido y suave del programa alterado y al mayor enfoque en los nominados. Antes del cambio, la noche más importante de la Academia había tenido al menos un anfitrión cada año desde 1989. La última vez que los Oscar se quedaron sin anfitrión durante tres años consecutivos fue de 1969 a 1971.

/ AFP

Los cambios en la prominente entrega de premios han sido un tema candente en los últimos tiempos. Más allá de ser anfitrión, todo, desde la falta de diversidad de los Oscar entre sus nominados hasta el método por el cual esos nominados son elegidos, ha sido reexaminado públicamente en las redes sociales y dentro de las salas de juntas de Hollywood. Si bien la idea de un anfitrión o anfitriones fijos puede atraer a los tradicionalistas de los Oscar, la Academia aparentemente está haciendo todo lo posible para mantenerse al día con las demandas del público espectador.