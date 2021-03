¿Cuál ha sido el peor apodo que Star Wars le ha dado a un Jedi en la franquicia?

En una escena eliminada de Star Wars – Episodio IV: Una nueva esperanza, Luke Skywalker se encuentra con sus amigos en la estación Tosche y es recibido con el apodo de “Wormie” (Gusanillo). Desde entonces, el desafortunado apodo ha aparecido en fuentes tanto del canon como de las leyendas, aunque su origen es un poco vago. Lo que sabemos con certeza sobre el apodo es más o menos una narración abreviada de la mala experiencia de Luke en Tatooine.

El personaje que llama a “Luke Wormie” en la escena eliminada se llama Camie Marstrap (Koo Stark). Desde los insultos hasta el comportamiento agresivo de Camie y parece que no es la mayor fan de Luke en Tatooine. Su acoso es especialmente notable cuando le dice condescendientemente, Laze “Fixer” Loneozner, “Creo que Wormie ha tomado demasiado sol“. El trato que Camie le da a Luke parece fluctuar entre la indiferencia y la abierta hostilidad cuando ella le arranca los prismáticos de las manos para ver lo que Luke cree que es una batalla espacial, que en realidad es la nave de Leia Organa que está siendo abordada por imperiales. Los amigos de Luke descartan sus afirmaciones, y Camie le arroja los binoculares y le dice: “No te preocupes, Wormie“.

Debido tanto a las escenas eliminadas como al guión, se puede asumir que Camie originó el apodo considerando que ella es la única que lo usa. En Legends, Ryder Windham confirmó en A New Hope: The Life of Luke Skywalker que Camie “animó a otros a llamar a [Luke] Wormie, y sin ninguna buena razón que él pudiera pensar“. Entonces, el origen del apodo, al menos en la continuidad de Legends, fue la influencia mezquina de Camie Marstrap en el grupo de amigos de Luke. Hay puntos en Leyendas en los que el novio de Camie, Fixer, también llama a Luke “Wormie”, y también lo hizo su amigo Windy, que era comparativamente más amable con Luke.

Canónicamente, no hay mucho en términos del apodo de la infancia de Luke. Mientras se menciona en Star Wars: Absolutamente todo lo que necesitas saber por Adam Bray, la primera fuente canónica desde las escenas eliminadas en A New Hope para reintroducir el apodo fue el cómic de Marvel Star Wars 2015. En el quinto número del cómic, Boba Fett busca en Tatooine a cualquiera que pueda conocer la identidad del rebelde que destruyó la Estrella de la Muerte. Boba encuentra a uno de los antiguos amigos de Luke, aunque no está claro qué amigo ya que el hombre nunca fue nombrado, y lo tortura hasta que revela el nombre de Luke. Teniendo en cuenta la familiaridad del hombre con Biggs Darklighter y su afirmación de que “llamaban [Luke] Wormie”, es posible que fuera uno de los amigos de la infancia de Luke, como Fixer o Windy.

La mención canónica del apodo de Luke es un recordatorio de sus “amigos” en Tatooine y su actitud general hacia él. Aunque Biggs no pareció unirse a las burlas, los otros amigos de Luke no tuvieron ningún problema en referirse a él como “Wormie”. El apodo no solo es desafortunado, sino que probablemente pretende ser hiriente en lugar de afectuoso. El propósito del apodo, desde una perspectiva narrativa, mostró a la audiencia que Luke era el extraño entre sus compañeros.

Según Mark Hamill en una entrevista con la revista Rolling Stones, “esta hermosa actriz se llama [Luke] Wormie” y “le encantó [porque] viste que no era muy querido por sus compañeros”. En cuanto a las relaciones de Luke con la gente de Tatooine, no parecía haber ningún amor perdido entre él y los amigos que dejó atrás. Teniendo en cuenta que era el más cercano a Biggs Darklighter, quien no participó en las burlas, no es sorprendente que a Luke le resultó fácil dejar Tatooine después de la muerte de su tía y su tío, y la partida de Biggs hacia la Rebelión.

El apodo de Wormie finalmente sirvió para separar a Luke de sus compañeros y representarlo como el tipo de persona que es fácilmente subestimado por quienes lo rodean. El antagonismo de Camie Marstraps hacia Luke en las escenas eliminadas, a pesar de que él estaba en lo cierto acerca de lo que estaba sucediendo en el espacio por encima de ellos, demostró con qué facilidad se pasaba por alto a Luke y se lo dejaba a un lado como un perdedor desde el principio. Por desafortunado que sea el apodo, refleja la noción de que cualquiera puede ser un héroe, incluso aquellos que son despreciados constantemente.